Kütürüp’ün imar sorunu çözüldü

3.5 YILDIR tüm mahallelerde yaşanan imar problemlerini çözüme kavuşturmak için çalışan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya’nın en büyük problemlerinden biri olan Kütürüp’ün de imar sorununu çözüyor. Sugözü Mahallesi Kütürüp Mevkii’nde mahkeme kararları ile iptal edilen imar planı uygulaması, yapılaşmanın önüne geçtiği için bölge halkı yıllardır bu konuda mağdur bulunuyordu. Alanya Belediye Meclisinin önceki gün gerçekleştirilen oturumunda, Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından hazırlanan Sugözü Mahallesi Kütürüp Mevkii 1/1000 ölçekli uygulama imar planı MHP ve AK Parti Meclis üyelerinin kabul, CHP Meclis üyelerinin çekimser oyları ile oyçokluğuyla kabul edildi.

VATANDAŞLAR TAPULARINI DA ALABİLECEKLER

Kararın Büyükşehir Belediye Meclisi’nde oyalanmasının ardından bölge halkının sorunlarının çözüleceğini belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Bölgede yaşayan vatandaşlarımız, Büyükşehir onayının ardından yapacağımız 18. Madde uygulaması sonrasında tapularını alabilecekler. Bu konunun çözüme ulaştırılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Şimdiden halkımıza hayırlı olsun” dedi.