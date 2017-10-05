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Kuşyuvası yolu asfaltlandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi kırsal alan ekipleri geçtiğimiz yıl genişletme çalışması yapılan Kuşyuvası Yalçı bağlantı yolunu sathi asfaltla kapladı

Kuşyuvası yolu asfaltlandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi kırsal alan ekipleri geçtiğimiz yıl genişletme çalışması yapılan Kuşyuvası Yalçı bağlantı yolunu sathi asfaltla kapladı

05 Ekim 2017 Perşembe 11:03
Kuşyuvası yolu asfaltlandı
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Haber: Alper KUTAY

ALANYA merkez ve Dim Vadisi’nde yaşayan halkın Kuşyuvası üzerinden yaylaya gitmek için kullandığı alternatif yollardan biri olan Kuşyuvası ile Yalçı arasındaki yolun 2 kilometrelik bölümü geçtiğimiz yılın sonlarında genişletilerek, güvenli hale getirilmişti. Kısa bir süre önce alt yapısı tamamlanan yolun asfalt çalışmaları da yapılarak yol trafiğe açıldı. Böylece Dim Vadisi üzerinden yaylaya gidip gelen vatandaşlar çok daha rahat, konforlu ve güvenli bir şekilde seyahat edebilecek.
HALKIMIZ RAHAT EDECEK
Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney, “Gümüşkavak ve Yalçı yolunu kullanarak yaylaya giden çok sayıda vatandaşımız var. Bölge sakinlerinin talebi üzerine geçen yıl her iki mahalleden geçen yolu genişlettik. Bir süre önce Gümüşkavak yolunu asfaltlayarak hizmete açmıştık. Şimdi de Yalçı Mahallesi yolunu asfaltladık. Bölge halkı artık daha rahat seyahat edebilecek. Mahalle sakinlerine ve Alanyamıza hayırlı olsun” dedi.

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Son Güncelleme: 05.10.2017 11:09
Anahtar Kelimeler:
GümüşkavakHüseyin GüneyDim VadisiAlanyaAntalya Büyükşehir Belediyesi
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