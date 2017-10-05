Kuşyuvası yolu asfaltlandı

Haber: Alper KUTAY
ALANYA merkez ve Dim Vadisi’nde yaşayan halkın Kuşyuvası üzerinden yaylaya gitmek için kullandığı alternatif yollardan biri olan Kuşyuvası ile Yalçı arasındaki yolun 2 kilometrelik bölümü geçtiğimiz yılın sonlarında genişletilerek, güvenli hale getirilmişti. Kısa bir süre önce alt yapısı tamamlanan yolun asfalt çalışmaları da yapılarak yol trafiğe açıldı. Böylece Dim Vadisi üzerinden yaylaya gidip gelen vatandaşlar çok daha rahat, konforlu ve güvenli bir şekilde seyahat edebilecek.
HALKIMIZ RAHAT EDECEK
Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney, “Gümüşkavak ve Yalçı yolunu kullanarak yaylaya giden çok sayıda vatandaşımız var. Bölge sakinlerinin talebi üzerine geçen yıl her iki mahalleden geçen yolu genişlettik. Bir süre önce Gümüşkavak yolunu asfaltlayarak hizmete açmıştık. Şimdi de Yalçı Mahallesi yolunu asfaltladık. Bölge halkı artık daha rahat seyahat edebilecek. Mahalle sakinlerine ve Alanyamıza hayırlı olsun” dedi.
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