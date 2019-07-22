Kurallara uyarsanız ezilebilirsiniz

ARAÇ sürücüleri karşısında yayayı görünce kafası karışıyor, yaya ise yolun ortasında üzerine gelen aracın karşısında donup kalıyor. Zira araç da, yaya da aslında olması gerektiği gibi yeşil ışıkta geçiyor.

Alanya’nın ve sokağın nabzını tutmaya devam eden Dim TV (dimtv.tv), yaşanan bir sinyalizasyon karmaşasını daha ekranlara taşıdı. Hacet Mahallesi’nde Eşref Kahvecioğlu Caddesi’ni, Prestij Caddesi'ne bağlayan dört yol, son derece işlek ve yoğun olarak kullanılıyor. Dört yolda yaşanan sinyalizasyon karmaşası ise yayaların canını tehlikeye atıyor. Bölgede bulunan 4 trafik ışığının 2’sinde araçlara yeşil ışık yanarken, yayalara da yeşil ışık yanıyor. Araç sürücüleri karşısında yayayı görünce kafası karışıyor, yaya ise yolun ortasında üzerine gelen aracın karşısında donup kalıyor. Zira araç da, yaya da aslında olması gerektiği gibi yeşil ışıkta geçiyor.

BÜYÜK OTEL’DE SORUN ÇÖZÜLDÜ

DARISI PRESTİJ’İN BAŞINA

Dim TV (dimtv.tv) daha evvel de Büyük Otel Sokağı’nda yaşanan benzer bir sorunu gündeme getirmiş ve haberin ardından idari yetki birimleri düğmeye basmış, sorun çözülmüştü.

Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2019, 22:54