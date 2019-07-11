Küçükhasbahçe’de huzur toplantısı

KÜÇÜKHASBAHÇE Mahallesi sakinleriyle yapılan huzur toplantısında Toplum Destekli Polislik Büro Amiri Muzaffer Topoğlu vatandaşlardan gelen soruları tek tek yanıtlarken, ilgili birim amirleri ise sorunları not aldı. Toplantı sonrası vatandaşlar Toplum Destekli Polislik Büro Amiri Muzaffer Topoğlu’na teşekkürlerini iletti ve toplantının yapılmasından dolayı memnuniyetlerini dile getirdi. Alanya Emniyet Müdürlüğü ise yapılan huzur toplantısına katılan tüm Küçükhasbahçe Mahallesi sakinlerine, toplantıya ev sahipliği yapan Şahinkaya Çay Ocağı işletmecisi Ali Şahinkaya ve Mahalle Muhtarı Ali Yalçın’a teşekkür etti.