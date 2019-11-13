Kosta’ya Alanyalılardan ahde vefa: Cenaze törenine Dim ve Sipahioğlu da katıldı

SAAT 14.30'da Agios Konstantinous Kilisesi'nde düzenlenen törene Alanya'dan eski belediye başkanı Hasan Sipahioğlu ve Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanı Mehmet Ali Dim de katıldı. Yeni Alanya'nın yunanca başsağlığı mesajlı manşetini taşıyan nüshası ise tabutun yanına konuldu. Tabutun kapağı kaldırılarak yakınlarına Kosta Çobanakis'in naaşı gösterildi. O anlara KGK Başkanı Mehmet ali Dim ve Alanya eski Belediye Başkanı Hasan Sipahioğlu'da tanık oldu. Naaşın ise fotoğrafının çekilmesi yasak idi. Kosta Çobanakis’in eşi Sofia, kızı Elsi ve oğlu Yorgo taziyeleri kabul ettiler. Sipahioğlu ve Dim, cenaze töreni öncesi Atina yakınlarındaki Nea Ionia'da Alanya dostu Rumları işyerlerinde ziyaret etti. Nea İonia Alanyalılar Derneği’nin Kosta Çobanakis’ten önceki başkanı olan ve eskilerden Türkçe bilen tek isim olarak bilinen 90 yaşındaki Leonidas Çizmecioğlu ise Kosta’nın Türk-Yunan ilişkilerinin sağlamlaşması adına büyük hizmetleri olduğunu söyledi. Cenaze töreninde Alanya kökenli Rumların ikinci ve üçüncü kuşak temsilerinin çoğunluğu ise dikkat çekti.