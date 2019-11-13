Kosta'ya Alanyalılar'dan ahde vefa

AGİOS Konstantinous Kilisesi'nde düzenlenen törene Alanya'dan eski belediye başkanı Hasan Sipahioğlu ve Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim de katıldılar. Sipahioğlu ve Dim, cenaze töreni öncesi Atina yakınlarındaki Nea Ionia'da ataları Alanyalı olan Alanya dostu Rumları işyerlerinde ziyaret ettiler.Cenaze töreninde Alanya kökenli Rumların ikinci ve üçüncü kuşak temsilcilerinin çoğunluğu dikkat çekti. Kosta'nın cenaze törenine katılanlar adeta kiliseye sığmadılar. Bu müthiş kalabalık, Kosta'nın Atina'da ne denli sevilen bir isim olduğunu ortaya koydu. Törende Kosta'nın tabutunun kapağını kaldırarak yakınlarına naaşı gösterdiler. Naaşı görenler arasında Sipahioğlu ve Dim de yer aldı. Yeni Alanya'nın Yunanca başsağlığı mesajlı manşetini taşıyan nüshası ise tabutun yanına konuldu. Kosta Çobanakis’in eşi Sofia, kızı Elsi ve oğlu Yorgo taziyeleri kabul ettiler.Nea İonia Alanyalılar Derneği’nin Kosta Çobanakis’ten önceki başkanı olan, Kosta'nın vefatının ardından eskilerden Türkçe bilen tek isim olarak kalan 90 yaşındaki Leonidas Çizmecioğlu ise Kosta’nın Türk-Yunan ilişkilerinin sağlamlaşması adına büyük hizmetleri olduğunu söyledi. (Haber Merkezi)

