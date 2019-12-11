Köpek skandalının ardından Alanya’da iç ısıtan manzara
Son günlerde köpek skandalı ile gündemde olan Alanya’da Golden cinsi köpeğiyle beraber çarpışan otoya binen bir kişi, ilgi odağı oldu
Alanya 11.12.2019, 11:29 11.12.2019, 12:12
LUNAPARKLARIN ve meraklılarının vazgeçilmez oyuncaklarından olan çarpışan otoda bu kez de alışılmışın dışında bir olay yaşandı. Alanya’nın İskele Caddesi’nde özellikle çocuk ve gençlerin akın ettiği piste gelen bir kişi, burada Golden cinsi köpeğiyle çarpışan otoya bindi. Çarpışan otoya binen diğer kişiler ise karşında köpeği görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Çevrede toplananlar cep telefonları ile köpeği görüntülemeye çalıştı. Bazı kişilerin cep telefonları ile sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptıkları da gözlendi.
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Alanya Belediyesi'nin 1 kamyon dolusu köpeği Mersin'e gönderdiği iddiaları hakkında ne düşünüyorsunuz?
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