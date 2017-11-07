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Kooperatif Başkanı Akıllı: 'Rektörümüz bizi üzdü'

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı’nın “Seferler yetersiz.” iddiasına Alanya Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi’nden yanıt geldi. Otobüs taşımacılığıyla ilgili çeşitli sorunların sebeplerine açıklık getiren Kooperatif Başkanı Kerim Akıllı, seferlerin yeterli olduğuna ve sürekli ek sefer düzenlediklerine vurgu yaptı

Kooperatif Başkanı Akıllı: 'Rektörümüz bizi üzdü'

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı’nın “Seferler yetersiz.” iddiasına Alanya Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi’nden yanıt geldi. Otobüs taşımacılığıyla ilgili çeşitli sorunların sebeplerine açıklık getiren Kooperatif Başkanı Kerim Akıllı, seferlerin yeterli olduğuna ve sürekli ek sefer düzenlediklerine vurgu yaptı

07 Kasım 2017 Salı 13:22
Kooperatif Başkanı Akıllı: 'Rektörümüz bizi üzdü'
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‘REKTÖRÜMÜZ BİZİ ÜZDÜ’
PINARBAŞI’NIN, seferlerin yetersiz olduğuna dair açıklamasıyla ilgili konuşan Akıllı, “Sayın rektörümüzün açıklaması bizi üzdü. Üniversiteye verdiğimiz hizmet, aşağı yukarı 300 sefere tekabül ediyor. Buna ek olarak 6 tane aracımızda sabah 7.30-8.30 arası, akşam 4.00-5.30 arası ek seferler düzenliyoruz.” dedi.

‘OTOBÜSLERİN BÜYÜTÜLMESİ LAZIM’
Öğrencilerin, tüm seferlerin büyük (12 metrelik) otobüslerle yapılmasını istediğini belirten Akıllı, “Bununla ilgili hem bize hem de Büyükşehir’e dilekçe verdiler. Biz de Büyükşehir’e başvurduk. Eğer olumlu cevap verirse, önümüzdeki günlerde küçük araçları büyük araçlara dönüştürmeye başlayacağız.” diye konuştu. Sınav günlerinde ulaşıma ayrı bir özen gösterdiklerini söyleyen Akıllı, “Sabah 7.30’tan başlayarak akşam sınav bitinceye kadar Atatürk Caddesi, çevre yolu ve 25 metrelik yoldaki arkadaşlarımız fakülteye çıkar. Bunlara ek olarak, mahalledeki arkadaşlarımız da buraya ek sefer düzenlemektedir.” ifadelerini kullandı.

DOLULUK SORUNUN KAYNAĞI YAŞLILAR
Dolulukla ilgili şikayetlere yanıt veren Akıllı, “Biliyorsunuz, 2011’den bu yana 65 yaş üzerini ücretsiz taşıyoruz. Bu vatandaşlarımız iyi niyeti suiistimal ediyor. Sabah erkenden başlıyor otobüse binmeye. Türkiye’nin neresine giderseniz gidin, iş saati olan 7.30-8.30 arası bir yoğunluk olur. Ama ondan sonraki seferlerimizde hiçbir yoğunluk yok. Ücretsiz binen vatandaşların sabahleyin ekmek, gazete almaya gitmesi, erkenden geziye çıkması sıkıntı yaratıyor. 8.30’dan sonra binerlerse, vatandaşlarımız daha rahat eder.” diye konuştu.

‘BÜYÜKŞEHİR 10 GÜN CEZA VERİP SALIYOR’
Şoförlerle ilgili şikayetlere de değinen Akıllı, “132 şoför var. Elbette, hepsi dört dörtlük değil. Biz Alanya Belediyesi’ne bağlıyken, Alanya Belediye Başkanı ile irtibata geçip işten elini çektirdiğimiz çok insan oldu. Ama şimdi Büyükşehir bir hafta-on gün ceza verip bırakıyor. O böyle yapınca, bizim yapabileceğimiz pek bir şey kalmıyor.” dedi.

‘HAVUZ SİSTEMİ HAKSIZLIĞI ORTADAN KALDIRDI’
Havuz sistemine geçtikten sonra daha adil bir sisteme kavuştuklarını söyleyen Akıllı, “Herkesin hattı aynı, herkes dönüşümlü çalışıyor. Günlük kazancı havuzda birikiyor. Herkes, ertesi gün geldiğinde hak ettiği parayı alıyor.” ifadelerini kullandı.

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AlanyaAhmet PınarbaşıAlanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi RektörüAlanya Özel Halk Otobüsleri KooperatifiKerim Akıllı
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