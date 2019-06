Konyalıları kızdıran güldürüye yapımcısından açıklama

ALANYA Time adına Akın Baycan tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle:

Toplumsal gerçekliğimize gülünç, sıradışı ve eğlenceli bir dille mizahın gücüyle gülmeyi hatırlayalım istedik. Günlük dertlerimizden bir an nefes almak adına, Nasrettin Hoca fıkraları yada Hacivat-Karagöz atışması tadında bir kısa film yapalım dedik. Mizahın gücüyle kendi ayıplarımıza eğlenceli bir eleştiri yapalım istedik. Ne de olsa Kemal Sunallarla, Nasrettin Hoca fıkralarıyla büyümüş bir gençliktik.

Kendi ayıplarımızı bir bir gözler önüne serdik.

Kendi yaralarımızı kaşıdık diyelim biz buna.

Sahillerimizi ekranlarınıza getirdik, burada olmaması yaşanmaması gerekenleri gülerken anlattık, anlamayanlara inat. Yüzlercesi ana avrat sövdü. Canları sağolsun.

Sebep, kullandığımız araçlardan birinin 42 plakalı olması, 20 bin kişi izledi iki günde, kısa filmde 2 araç kullandık bunlardan biri 42 (Konya) diğeri ise 51 (Niğde) idi, sadece Konyalı kardeşlerim küplere bindi. Neden?

Çünkü gerçek olmayan hiçbir şey yoktu o karelerde.

Sonra bir Konyalı kardeşimiz, Kaymakamlık binası içerisinde yer alan Alanya hizmet birimi içerisindeki ofisinden bir belediye personeli ve gazeteci olarak haber yaptı yakışmadı, ayıp oldu, kardeşliğimize gölge düşürdü falan diye. Yani mizahı kaka yapmak adına ateşi körükledi diyelim. Bu memlekette Alanya’da ekmek yediğini unutup, sadece hemşehricilik yapmak adına belki de.

Bak kardeşim, beni şimdi Alanya da yaşayan arkadaşlarımız daha iyi anlar ama ben bir kez daha bizim mizah yolu ile anlatmak istediğimiz olaya getireyim lafı.

Siz hiç Konya’nın öğrencileri ile dolu caddesinde elinde bira şişeleriyle laf atan Alanyalı gençler gördünüz mü? Her hangi bir otelin diyelim plaj diyemediğimiz için, havuzunda donla havuza giren adamlar gördünüz mü? Türkiye’nin her hangi bir yerinde..

Görmediniz değilmi…

Bakın buradaki olay ne biliyormusunuz?

Bizim ayıbımız, bizim çekimlerde yaptığımız ayıplardan bahsetmiyorum sizlere.

Burada bizim gündelik hayattaki ayıplarımızdan bahsediyorum sizlere.

Çok kızdınız değil mi, sahilde donla yüzen adamlara..

Evet biz de çok kızıyoruz.

Çok kızdınız değil mi turistler veya yerli turistler güneşlenirken onlara tacizkar bakışlarla bakıp yüzmeye kalkınca yanı başında biten tiplere.

Evet, biz de çok kızdık.

Dedik ki iğneyi kendimize çuvaldızı dostlara batıralım.

Kimi anladı, kimi ana avrat düz gitti.

Kimi dediki be sırf bu nedenle akrabalarımdan utanıyor, yanından kaçıyorum bu nedenle.

Kimi de dedi ki bunlar bizi temsil etmiyor, bizi onlarla karıştırıyorsunuz.

Evet kardeşim, biz sizi bunlarla karıştırıyoruz.

Neden biliyor musunuz, ben Alanyalı değilim, Kırıkkaleli'yim.

Eğer benim memleketimin adamı da, burada sırf turist var burada ne yaparsam yerler diye bakarsa bu memlekete hiç gocunmam kendi memleketimin adamıyla da dalga geçer mizaha vurur biz buyuz derim.

Ama önemli olan ayıbı bulmak ve örtmek, yani o ayıbın tekrarını etmemek.

Sözüm meclisten içeri, yazdıklarımı görmezden gelip sırf Konyalı olduğu için haber sitelerinde boy boy fotolarımızla kınama haberi yapan arkadaşlarımıza.

Kardeşlerim, neden attığım fotoların üzerine bu da bizim ayıbımız diye bir haber yapmadınız?

Yapamazsınız ayıbınızı görmeyip üstünü örterseniz sadece gerçeğin üstünü örtersiniz.

Peki, yorumlara baktınız mı o görüntülerin altında, Alanyalılara edilen hakaretlere?

Bir daha bakın bence.

Alanya Konya kardeşliğine gölge düşürdüğümüzü iddia eden gazeteci arkadaşım. Bak da gör sen mi, biz mi o gölgeyi düşürmüşüz. Ekmek yediğin memlekete ihanet etme bence.

Ama size de saygım var.

Birilerinin sizi okuması lazım.

Yalnız tek bir gerçek var, bir kez daha tekrar ediyorum, Alanya’nın Alanyalı’nın da namusu, gece çıkıp dolaştığı sokakları, sizler kadar namusu var.

İçimizdeki bu tür adamların sadece bize değil size de saygısının ve sevgisinin olmadığını düşünerek hareket edip.

Eyy toprağım, bende o memlekete anam, karım, bacımla tatile gidiyorum, diyerek hareket edin.

Böylece içinizdeki çürük elmaları ayıklar, bizden de saygının en hasını hak edersiniz. Bizi bize düşürmek isteyen arkadaşlar, bir Recep İvedik, bir Cem Yılmaz, bir Ali Sunal ya da güldür güldüre bu halimizle malzeme olurken neden sesiniz çıkmıyor.

Çıkarsanız da duyan olmaz.

Yani gerçeklerin üstünü örtemezseniz.

Eğer bir sorun varsa ortada aslolan bunu ortaya çıkarmak ve insanlara bunu uygun bir dille anlatmaktır.

Biz bunu anlatırken, mizahı seçtik.

Nedeni ise kırmamak kırılmamak.

Ama siz büyük gazeteci üstadlar 3 ya da 5 okur için bu memleketin adamlarını birbirine düşürmek için baya da güzel çaba sarf ettiniz. Keşke, evet bu sadece bizim değil Alanya’yı ayrı bir ülke gibi gören bizlerin ayıbı diye görseydiniz. Klibi kaldırmamız adına her türlü adım atıldı. Ama kaldırmamaya karar verdik Alanya Time ekibi olarak. Sadece plakaları kapattık. Ve yayına devam dedik. Alanyalı vatandaşlarımızın da bize göre pes artık dediği görüntülerin üstüne basa basa gözler önüne serdik. Neden mi biz de bu memleketin adamıyız, ve ekmek yediğimiz memleketin aşığıyız. Mesele Konya, mesele Ankara, Niğde, Kırıkkale, Urfa, Diyarbakır değil, mesele bu memlekette turizme zarar veren hangi memleketin adamı olursa olsun bunları deşifre etme ve belki de olur ya memleketlerinde ses getirerek arkadaşlar bizi böyle anıyorlar deyip çeki düzen verme.

Bizim çocukluğumuz da Olacak O Kadar diye bir mizah programı vardı toplumsal gerçekliğimize esprilerle eleştiri yapmayı ordan öğrendik.

"Aç gözünü seyret tekrarı yok bunun işimiz muhabbet efkarı yok bunun arada bir dilimiz sürçer ise af ola

susmasını biliriz de kemiği yok bunun olacak, olacak, olacak o kadar olacak, olacak, olacak o kadar

niyetimiz kimseyi kırmak değildir. Şuradakini buraya koymak değildir, arada bir zülfü yare dokunduk tam yerine rast geldi manzara koyduk.

Amacımız kimseyi kırmak değildir sürç-i lisan ettiysek affola!"

Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2019, 17:43