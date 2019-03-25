Konut kredisinde faizler yüksek mi? Tuncer cevapladı

-Ceren ŞAHİN

ALANYA ekonomisinin lokomotiflerinden olan gayrimenkul sektörü konut kredisi faizlerinin düşürülmesini istiyor. Konuyu gündemine alan Dim TV (dimtv.tv) mikrofonlarını Seaside Gayrimenkul sahibi Abdullah Tuncer’e uzattı. Tuncer yapmış olduğu değerlendirmede “Konut kredilerinde faiz oranları yüksek seyrediyor. Dolayısıyla vatandaş konut alırken zorlanıyor. Gayrimenkul sektörü doğrudan veya dolaylı olarak pek çok alt sektörü de destekliyor. Konut satışlarında bir hareketlilik yaşanırsa bu durum farklı sektörleri de olumlu yönde besleyecektir” dedi.

‘KONUT SATIŞLARI ARTARSA EKONOMİ CANLANIR’

Tuncer açıklamasında “Türkiye'de konut kredisi faizleri son yıllarda malum ekonomik durumlardan dolayı yükseldi. Konut kredileri artık kullanılabilecek şekilde değil. Son dönemde gayrimenkul sektöründe yaşanan yerli durgunluğun sebebi de kesinlikle kredi faizlerinin çok yüksek olması. Faiz oranları bir dönem 2,32/2,40’ları görmüştü. Şimdi biraz daha geri çekildi. 1,60'lara kadar düştü. 1’lere çekilmesi temel isteğimiz. Bir kaç tane devlet bankası veya bir kaç tane katılım bankası geçtiğimiz aylarda konut sektörüne hareketlilik kazandırmak adına 0,98’lik bir kredi kampanyası düzenlemişti. Lakin bu kampanyadan faydalanma şartları çok ağırdı. Yani hemen hemen kimse kullanamadı. Özellikle seçimden sonra devletin kısa vadeli, orta vadeli planlarıyla, projeleriyle birlikte ekonominin düzelmesi sağlanabilirse, hem konut hem ticari kredilerde faizlerin biraz daha geri çekileceğini düşünüyoruz. Konut kredilerinde faiz oranlarının yüksek olması vatandaşı konut alırken zorluyor. Gayrimenkul sektörü doğrudan veya dolaylı olarak pek çok alt sektörü destekliyor. Konut kredilerinin kullanılabilir hale gelmesiyle birlikte insanlar haliyle konut alımı yapmaya başlayacaktır. Konut satışlarında bir hareketlilik yaşanırsa bu durum farklı sektörleri de olumlu yönde besleyecektir” ifadelerine yer verdi.

Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2019, 17:26