Konseyden rektör ve başhekime ziyaret
Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan ve Yürütme Kurulu ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan ile ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Hüseyin Lakadamyalı’yı ziyaret etti
Alanya 12.12.2019, 13:11
ZİYARETLER sırasında Kent Konseyi faaliyetleri hakkında bilgi veren Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan, üniversite ile yapılmış ve yapılması planlanan çalışmalardan bahsetti.
Prof. Dr. Ekrem Kalan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, üniversite hakkında bilgiler verdi. Konsey ve üniversite işbirliğiyle çalışmalar yapılması planlandı. Daha sonra ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı'yı ziyaret eden Alanya Kent Konseyi Sağlık Çalışma Grubu ile yapılması planlanan projeleri aktardı. Kent Konseyine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Başhekim Lakadamyalı, ileriye dönük sağlık alanında yapmak istedikleri projelere değinerek fikir alışverişinde bulundu.
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