 Konforlu yolculuğun adı: Bizimtransfer

2013 YILINDA emlak sektöründe yatırımcılara transfer imkanı sağlamak amacıyla kurulan şirket, 2016 yılında Antalya ve Gazipaşa-Alanya havalimanları arasında yolcu taşımacılığına başladı. 6 adet büyük araçla başladığı yolcu transferine daha sonra VIP araçlar da ekleyen Bizimtransfer, sektörde hizmet veren şirketler arasında üst sıralarda yerini aldı.

‘REKABET DEĞİL İŞBİRLİĞİ YAPIYORUZ’

Bizimtransfer.com yöneticilerinden Salih Sezen, yolcu transferlerini diğer şirketlerle rekabet ile değil yardımlaşma ile yaptıklarını dile getirdi. Sezen, sektörde paslaşma olarak bilinen bu durumun birlikte çalışmayı kolaylaştırdığını anlattı. Sezen, “Gerek otel gerekse de yolcu transferine kaynak sağlayabilecek herkes ile istişare halindeyiz. Yerli ve yabancı müşterilerimizi memnun etmek için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Böylelikle sadece Alanya ve Antalya bölgesine değil, daha çok destinasyona hizmet veriyoruz. Önümüzdeki yıllarda İzmir, Bodrum ve Kuşadası gibi turistik bölgelere de açılmayı hedefliyoruz” dedi.

GÜNLÜK YOLCU HEDEFİ 400

2018’in yüksek sezonunda bünyesinde 48 personel çalıştıran firma, müşteri odaklı çalışmaları ile beğeni topluyor. Çalışanlarının da yabancı dil bilmesini zorunlu tutan firma, özellikle yabancı turistler ile iletişim kaynaklı yaşanan sorunları ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Günlük yolcu hedefi 400 olan Bizimtranfer.com, önümüzdeki yıllarda daha fazla yolcu taşıyabilmek için gerekli altyapı çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

ARAÇLAR ÖZEL YAPIM VE KONFORLU

Bizimtransfer.com’un en önemli özelliği ise, araçlarının konforlu ve güvenli olması. Firma aldığı araçları daha konforlu hale getirebilmek için önce Bursa’ya gönderiyor. Burada araç içerisinde yolcuların daha rahat ve güvenli yolculuk yapabilmesini sağlayacak düzenlemeler yapılıyor. Araçlarında çift klima kullanan Bizimtransfer, özellikle yaz aylarında yolcularına ferah bir ortam yaratıyor. Güvenliğe de önem veren Bizimtransfer, araç koltuklarında üç nokta emniyet kemeri kullanıyor. Araçlarda bulunan kamera sistemleri ile de araç takibi ve güvenliğinin sağlanması amaçlanıyor.

ŞOFÖRLERİN ÇALIŞMA SAATLERİNE ÖZEN GÖSTERİLİYOR

Yaz sezonu başlamadan önce tüm şoförlerine özel eğitim veren firma, olası kriz anında şoförün nasıl davranması gerektiğini verdikleri eğitimlerle aktarıyor. Dengeli çalışma saatleriyle şoförlerin dinlenmesine olanak sağlayan Bizimtransfer, ayrıca personele ceza ve ödül sistemiyle daha özgüvenli çalışma ortamı yaratıyor. Yolcu tarafından memnun kalınan şoförlere ve personele 500 lira maddi destek sağlanıyor.