Konaklı'ya 'Eşgilik' Salonu

ALPER KUTAY

KONAKLI Kültür Merkezi için çalışmaların yapıldığı şantiyeye giderek çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Yücel, “Alanya Belediyesi sınırlarında, batı bölgesinde yer alan Konaklı Mahallesi Ketir Mevkii’nde bulunan alana vatandaşlarımızın sosyal ve kültürel alandaki ihtiyaçlarını gidermek üzere Konaklı Kültür Merkezi yapacağız. 2018 yılı içerisinde ihale işlem dosyası hazırlanarak ihalesi yapılan projede 1200 kişilik salonda yemekli düğün, nişan, toplantı türü tüm aktiviteler yapılabilecek. Bu kültür merkezini diğerlerinden ayıran en önemli özelliği, Alanya'nın geleneksel Eşgilik Düğünü konseptini de içermesidir. Ana salon dışında yarı açık kadın erkek ayrı oturma yerleri de bahçede düğün yapılabilecek mekânlara sahip. Ayrıca bahçede düşünülen oyun alanı ile çocukların eğlenceli vakit geçirecekleri bir ortam oluşturulacak. Bodrum katı ve giriş kısmı otopark olarak çözümlendi. Uygulaması başlanan proje 2020 yılında hizmete açılacak” dedi.