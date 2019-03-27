Konaklı'ya 'Eşgilik' Salonu

Konaklı'ya giderek Kültür Merkezi şantiyesinde incelemelerde bulunan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, projenin 2020 yılında hizmete açılacağının müjdesini verdi.

Konaklı'ya 'Eşgilik' Salonu
banner404

ALPER KUTAY

KONAKLI Kültür Merkezi için çalışmaların yapıldığı şantiyeye giderek çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Yücel, “Alanya Belediyesi sınırlarında, batı bölgesinde yer alan Konaklı Mahallesi Ketir Mevkii’nde bulunan alana vatandaşlarımızın sosyal ve kültürel alandaki ihtiyaçlarını gidermek üzere Konaklı Kültür Merkezi yapacağız. 2018 yılı içerisinde ihale işlem dosyası hazırlanarak ihalesi yapılan projede 1200 kişilik salonda yemekli düğün, nişan, toplantı türü tüm aktiviteler yapılabilecek. Bu kültür merkezini diğerlerinden ayıran en önemli özelliği, Alanya'nın geleneksel Eşgilik Düğünü konseptini de içermesidir. Ana salon dışında yarı açık kadın erkek ayrı oturma yerleri de bahçede düğün yapılabilecek mekânlara sahip. Ayrıca bahçede düşünülen oyun alanı ile çocukların eğlenceli vakit geçirecekleri bir ortam oluşturulacak. Bodrum katı ve giriş kısmı otopark olarak çözümlendi. Uygulaması başlanan proje 2020 yılında hizmete açılacak” dedi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Erdoğan CHP’li seçmene seslendi
Erdoğan CHP’li seçmene seslendi
  1. POLİTİKA

banner528

banner516

banner470

banner452

banner449

banner540

banner518

banner481

banner472

banner479