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Konaklı esnaf projesi Alanya Belediyesi'ne sunuldu

Konaklı Esnafı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yönetimi, Alanya Belediyesi Fen İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Adem Er'i ağırladı

Konaklı esnaf projesi Alanya Belediyesi'ne sunuldu

Konaklı Esnafı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yönetimi, Alanya Belediyesi Fen İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Adem Er'i ağırladı

14 Ocak 2018 Pazar 17:14
Konaklı esnaf projesi Alanya Belediyesi'ne sunuldu
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Haber: Alper KUTAY

KONAKLI'DA faaliyet gösteren esnaf için hazırlanan projeler, Konaklı Esnafı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (KEYDER) yönetimi tarafından bir dosya halinde Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Adem Er'e sunuldu. Başkan Yardımcısı Adem Er ise derneğin bölge esnafı için çok iyi bir oluşum olduğunu, derneğin sorunların tespiti ve çözümü anlamında kendilerinin işlerini kolaylaştıracağını, esnaf ile belediye arasında bir köprü vazifesi göreceğini söyledi. Er ayrıca esnafın istekleri ve sorunlarının en kısa zamanda çözüleceğini, turizm sezonu girmeden önce turizm çarşındaki reklam, aydınlatma, park, çevre düzenlemesi, tuvalet ve parklara güvenlik gibi aciliyeti olan konularda Alanya Belediyesi'nin ivedilikle uygulamaya geçeceğini kaydetti.

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