Konaklı'daki arazinin 15 yıldır beklediği ortaya çıktı

Haber: Kübra DUMAN

ANTALYA'DA Ocak ve Nisan aylarında bin 500 takımın kamp yapacağı ve 100 milyon doların üzerinde bir gelir hedeflendiği açıklamalarından sonra sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı değerlendirmede "Büyük ihmal, büyük kayıp. Yüzlerce kamp tesislerine sahip olan Antalya-Belek futbol turizminden Ocak ayında 100 milyon dolar kazanacak. Alanya bölgesi ise yine avucunu yalayacak" diyen Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim'in tespitine çarpıcı yorumlar gelmeye devam ediyor.

Dim TV'deki açıklamalarında 7 yıl önce AGC'de Alanya'da futbol turizmini başlatmak için konunun uzmanlarıyla düzenlediği toplantıyı hatırlatarak, kış ekonomisini canlandırmak için Alanya'nın ne yaptığını soran, kamp ve spor turizminde kaybedilen yıllar ve milyon dolarlara vurgu yapan Dim'in tespitlerine yönelik Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'den de açıklamalar geldi.

'SPOR VE SAĞLIĞA YATIRIM YAPILMALI'

Başkan Yücel, konuya ilişkin açıklamasında "Alanya Belediyesi olarak spor turizmini ve sağlık turizmini çok önemsiyoruz. Ancak sportif tesislerimizin yetersiz olması, tanıtım eksikliği, arsa maliyetlerinin çok yüksek olması ve yatırım teşviklerinin azlığı gibi yaşanan sıkıntılar dolayısıyla spor turizminde istediğimiz düzeyde değiliz. Ayrıca hükümetimizin ve Turizm Bakanlığı’nın da fizibilite raporları çıkartıp, uygun planlamalar ve politikalarla Alanya’nın spor turizminde bir marka olması yolunda projeler geliştirip, cazip teşviklerle yatırımcıların önünü açacak çeşitli çalışmalar yapması gerekiyor. Zira artık Alanya, otel ve konaklama kapasitesi açısından doygunluğa ulaşmış durumda. Turizmle ilgili tüm yatırımların sağlık ve spor turizmine yönlendirilmesi gerektiği kanaatindeyim" dedi.

'ALANYA SPORUN BAŞKENTİ'

Alanya için her zaman 'Sporun başkenti' dendiğini ve Alanya'da her yıl 60’a yakın spor organizasyonu düzenlendiğini belirten Başkan Yücel, şöyle devam etti: "Bunun 15 tanesi uluslararası. Ancak kendi imkanlarımızla gerçekleştirdiğimiz bu spor etkinlikleri tek başına yeterli değil. Alanya iklimi, coğrafi yapısı ve bütün özellikleri ile tüm spor dallarında cazibe merkezi olabilecek bir kent. Alanya Belediyesi olarak kendi gücümüzün yettiğince, imkanlarımız nispetinde Alanya’nın her açıdan gelişmesi ve kalkınması için çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz."

400 DÖNÜM 15 YILDIR BOŞ BEKLİYOR

Öte yandan, eski Konaklı Belediye Başkanı Ali Şahin tarafından Doğanay Otel üstünde tam 400 dönümlük arazinin 'Spor Alanı' olarak tahsis edildiği ve 15 yıldır boş beklediği ortaya çıktı. Oysa, 15 yıldır çivi çakılmayan bu araziye tesislerle birlikte en az 40 futbol sahası sığıyor. Şöyle ki, UEFA standartlarına göre futbol oynanan alan için kesin bir ölçü yerine belirli bir aralık tanımlanmış. Buna göre futbol sahası uzunluğu yani taç çizgisinin boyu 90-120 metre arası ve futbol sahası genişliği ise 45-90 metre olarak kabul edilmektedir. Pratikte bir çok futbol sahası arasında ufak-tefek farklar olmakla beraber bu konudaki uluslarası standart 105 metre x 68 metre olarak uygulanmaktadır. Söz konusu ölçüler dikkate alındığında futbol sahası alanı 7 bin 140 metrekare olmaktadır. Bunun karşılığı ise 7,14 dekar (veya dönüm) yani 71,4 ar olarak ifade edilebilir. Pek çok kez duyduğuz 100 futbol sahası büyüklüğü 714 dönümlük (71,4 hektar) bir araziye eşdeğerdir. Söz konusu alan ise tam 400 dönümlük bir alan.

'2 YILDIR ONAY BEKLİYOR'

Bu konuya ilişkin Yeni Alanya'nın sorularını yanıtlayan Başkan Yücel, bahsedilen alanın sadece 200 dönümünün Alanya Belediyesi'ne ait olduğunu söyledi. Yücel "Konaklı'da spor alanı olarak ayrılan alanın 200 dönümü büyükşehirde, 200 dönümü de Alanya Belediyesi'nde. Biz seçimden hemen sonra, seçim projelerimiz arasında da bulunan 'Konaklı Gençlik Merkezi Spor Alanları' projemiz için belediyeye tahsis edilen alanda çalışmalara başladık. 50 bin metrekarelik alanda harfiyat çalışmasını tamamlamıştık. Fakat bizim çalışmalarımız Alanya Orman İşletme Müdürlüğü tarafından durduruldu. Bunun üzerine 200 dönümü bizde, 200 dönümü büyükşehirde tahsisli bu alan için proje revizyonuna gittik. Büyükşehir ile hazırladığımız projeyi Orman İşletme Müdürlüğü'ne sunduk. 2 yıldır projemizin ilgili bakanlıktan onayını bekliyoruz" diye konuştu.