Konaklı'da jandarmaya ateş açıldı! Tüm detaylar Ceren Şahin'le Dim TV Ana Haber'de

Alanya gündemini belirleyen yeni nesil kanal Dim TV'nin her akşam izleyicilerle buluşturduğu Ana Haber Bülteni yine dopdolu..Alanya'da AKP'li ismin şok ölümü!, Alanya'da korkutan otel yangını: Disko cayır cayır yandı!, Alanya'da serinlemek için girdiği denizden bir daha çıkamadı... Hepsi ve daha fazlası Dm Tv Hafta Sonu Ana Haber'de. Uzman haberci kadromuzun hazırladığı Ceren Şahin'le Ana Haber Bülteni, her hafta sonu saat 18:00'da Dim TV'de. Sakın kaçırmayın!

Konaklı'da jandarmaya ateş açıldı! Tüm detaylar Ceren Şahin'le Dim TV Ana Haber'de
banner404

ALANYA GÜNDEMİNDE BUGÜN NELER VAR?

KONAKLI’DA SİLAHLAR KONUŞTU

ALANYA CHP’DEN 15 TEMMUZ MESAJI

ALANYA ESNAFININ SORUNLARI BÖCEK’TE

‘HAYATA KASTIM YOK, KASKIM VAR'

ALANYA’DA ÇIĞIRTKANA AF YOK!

ALANYASPOR'DAN TATSIZ PROVA

HAMDULLAH EMİN PAŞA’DAN KİRALIK ARSA

ALANYA TARIMINA KONYA GÜBRESİ

HEPSİ VE DAHA FAZLASI CEREN ŞAHİN'LE DİM TV HAFTA SONU ANA HABER'DE

ANA HABERİ HEMEN İZLEMEYE BAŞLAYIN!

dimtv.tv'den İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

FACEBOOK'TAN İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

İNSTAGRAM'DAN İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

YOUTUBE'DAN İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

SCOPE'DEN İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

DİM TV NASIL İZLENİR?

'YENİ Nesil Televizyon' sloganı ile yayın hayatına başlayan Dim TV'ye, dimtv.tvinternet adresinden, Google'a 'Dim TV' yazıp aratarak veya facebook.com/dimtvalanya adresinden, twitter.com/dimtvalanyaadresinden, youtube.com/yenialanya adresinden kolayca ulaşabilirsiniz. Dim TV'nin küçük boyutlu uygulamasını telefonunuza PlayStore veya AppleStore'dan kolayca indirebilirsiniz. Böylece cep telefonunuza gelecek bildirimlerle canlı yayınları ve haberleri kaçırmazsınız. Ayrıca, Smart TV'lerde tarayıcınıza dimtv.tv yazarak ya da Youtube uygulamasından 'Dim TV' şeklinde aratarak da büyük ekran konforunda, yüksek kalitede Dim TV'yi izleyebilirsiniz. Ayrıca masaüstü bilgisayarınızdan www.yenialanya.com'a gidip, ana manşet panelinin sağında yer alan "Dim Web TV" logosuna tıklayarak da kolayca Dim TV'ye ulaşabilirsiniz.

Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2019, 17:43
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Yavuz Bingöl, kendi hayatını film yapacak
Yavuz Bingöl, kendi hayatını film yapacak
  1. MAGAZİN

banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472