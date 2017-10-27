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Konaklı Belediyesi eski başkanı Sönmez'in acı kaybı

Konaklı Belediyesi eski başkanı, Alanya Belediyesi'nin MHP'li Meclis Üyesi Abdullah Sönmez'in annesi Zeynep Sönmez bugün saat 10.00 sularında hayatını kaybetti.

Konaklı Belediyesi eski başkanı Sönmez'in acı kaybı

Konaklı Belediyesi eski başkanı, Alanya Belediyesi'nin MHP'li Meclis Üyesi Abdullah Sönmez'in annesi Zeynep Sönmez bugün saat 10.00 sularında hayatını kaybetti.

27 Ekim 2017 Cuma 10:42
Konaklı Belediyesi eski başkanı Sönmez'in acı kaybı
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Haber: Alper KUTAY

KONAKLI Belediyesi eski başkanı, Alanya Belediyesi'nin MHP'li Meclis Üyesi Abdullah Sönmez'in annesi Zeynep Sönmez bugün saat 10.00 sularında hayatını kaybetti. Alanya Anadolu Hastanesi'nde bir süredir solunum yetmezliği tedavisi gören Sönmez'in cenazesi bugün Cuma namazına müteakip Konaklı Mandıra Mezarlığı'nde defnedilecek. Yeni Alanya olarak merhumeye Allah'tan rahmet, Sönmez ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz. Sönmez'i ziyaret edip taziyelerini ileten ilk isim Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel oldu.

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Son Güncelleme: 27.10.2017 11:12
Anahtar Kelimeler:
Adem Murat YücelZeynep SönmezAbdullah SönmezAlanyaAlanya Belediyesinin MHPli Meclis ÜyesiKonaklı Belediyesi Eski Başkanı
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