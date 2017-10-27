Konaklı Belediyesi eski başkanı Sönmez'in acı kaybı

KONAKLI Belediyesi eski başkanı, Alanya Belediyesi'nin MHP'li Meclis Üyesi Abdullah Sönmez 'in annesi Zeynep Sönmez bugün saat 10.00 sularında hayatını kaybetti. Alanya Anadolu Hastanesi'nde bir süredir solunum yetmezliği tedavisi gören Sönmez'in cenazesi bugün Cuma namazına müteakip Konaklı Mandıra Mezarlığı'nde defnedilecek. Yeni Alanya olarak merhumeye Allah'tan rahmet, Sönmez ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz. Sönmez'i ziyaret edip taziyelerini ileten ilk isim Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel oldu.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.