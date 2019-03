‘Konaklı artık Cumhur’un kalesidir’

ALPER KUTAY

CUMHUR İttifakı’nın ortak adayı olan Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel; Mahmutlar, Kestel, Cikcilli, Oba, Konaklı ve Avsallar Seçim Ofisi’nde vatandaşla buluştu. Gittiği her yerde binlerin karşıladığı Başkan Yücel, özellikle Konaklı Mahallesi'nde kendisine gösterilen ilgiden memnun olduğunu ifade etti. Dün akşam vatandaş buluşması için Konaklı Seçim Ofisi'ne giden Başkan Yücel'i mahşeri bir kalabalık karşıladı. Millet İttifakı’nın ortak adayı olan Abdullah Sönmez’in kalesi olarak görülen Konaklı’da büyük bir coşkuyla karşılanan Başkan Yücel, adeta bir miting havasında karşılandı.

‘ALANYA’DA BU İŞ BİTMİŞTİR’

Programda ilk konuşmayı MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan yaptı. Türkdoğan, “Devletin ve milletin bekası için Alanya’da Yücel’i, Antalya’da Türel’i destekliyoruz” dedi. Türkdoğan’ın ardından konuşan Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu ise Alanya’da Adem Murat Yücel’in bir dönem daha görevine devam etmesi için tüm Alanya halkından güçlü bir destek beklediklerini söyledi. MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan ise, “Alanya merkezin yanı sıra civar mahallelerde Adem Başkan’ın gördüğü ilgiden çıkardığım sonuç şudur. Bu iş artık bitmiş, seçimler Cumhur İttifakı’na şimdiden hayırlı olsun” diye konuştu.

MUHTEŞEM KALABALIĞA TEŞEKKÜR ETTİ

Programda son konuşmayı Başkan Yücel yaptı. Konaklı halkına teşekkür eden Yücel, "Konaklı'da bu akşam duygu dolu anlar yaşıyorum. Şu muhteşem kalabalığa, gecenin bu saatine, yağmura aldırmadan gelen herkese minnettarım. Şu kalabalığa bakınca kendi kendime 'Konaklı, Cumhur’un Kalesi olmuş' dedim. Bu kalabalığa baktıkça hizmet sevdamız, hizmet aşkımız daha da alevleniyor. Bu memleket için, sizler için ne yapsak az. İnşallah bizlere en büyük destek de Konaklı ve batı bölgemizde yaşayan kardeşlerimizden gelecektir. İnanıyorum ki Konaklı halkı, mecliste kendisini temsil etmek için görevlendirdiği ancak 5 yıl boyunca mecliste yok olanlara, projeyle hizmetle değil, yalan ve iftiralarla çirkin bir siyaset anlayışı yürütenlere cevabını en iyi şekilde verecektir” dedi.

‘YAPILAMAZ DENİLENLERİ BİZ YAPTIK’

Başkan Yücel, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: 5 yıldır sizin için geceyi gündüze kattık. Sizin için durmadan çalıştık. Alanya’ya ‘yapılamaz’ denilenleri yaptık, hayalleri gerçeğe dönüştürdük. Bugüne kadar ne yaptıysak sizlerin sayenizde yaptık. Siz fedakarlık gösterdiniz, bize destek oldunuz, bize güç verdiniz, biz de Alanya’ya ve bölgemize hizmet ettik. Bu güzel beraberlik 31 Mart’ta Cumhur İttifakı’nın zaferi olarak sonuçlanacaktır. İnşallah sizlerin sevgisi, duaları ve destekleri ile yeniden rekor bir oyla tarih yazacağız. Bu kente ve Konaklı’nın güzel insanlarına vefa borcumuz daha bitmedi. Konaklı için daha çok büyük hayallerimiz ve hedeflerimiz var. Biz, Konaklı’da 5 yıl boyunca rutin belediyecilik hizmetlerimizin kalitesini artırarak halkımıza hizmet ettik. Asfaltından caddelerimize ve parklarımıza kadar bölgemizin her noktasına dokunduk.

BATI ALANYA’YA HİZMET YAĞMURU

Gelecek dönemimizde de batı bölgemize nasıl Güney Düğün Salonu’nu yaptıysak, Konaklı Kültür Merkezi’ni de yapacağız. Konaklı Kültür Merkezi’nin temelini attık. İnşaat çalışmalarına başladık. 14 milyon 600 bin TL’lik dev bir yatırımla Konaklı’nın şanına yakışır dev bir sosyal tesis yapacağız. Konaklı ve bölge halkımıza şimdiden hayırlı olsun. Batı bölgemizde spor alanları ile ilgili ihtiyacı biliyoruz. Gelecek dönemimizde Konaklı’ya 200 bin metrekare arazi üzerinde 5 bin kişilik çok büyük bir spor kompleksi kazandıracağız. Konaklı Spor Kompleksi her yönüyle örnek bir tesis olacak. Spor turizminin merkezi Konaklı olacak. Alanya Belediyesi'ni yönetmek Adem Murat Yücel’in işidir, belediyecilik bizim ve ekibimizin işidir.”