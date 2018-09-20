Koçdavut Yolu'na Yücel dokunuşu

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya ve Gazipaşa halkı tarafından kullanılan, yaylalara ve Konya’ya ulaşımı sağlayan Koçdavut yolunun tamamının standartlarının yükseltilmesi için harekete geçti. Çalışmalar kapsamında 20 kilometrelik Koçdavut yolu asfalt için hazır hale getirildi.    

Koçdavut Yolu'na Yücel dokunuşu
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ALANYA Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya ve Gazipaşa halkı tarafından kullanılan, yayalara ve Konya’ya ulaşımı sağlayan Koçodavut ile Çamlıca Yaylası yolunda sürdürülen iyileştirme ve genişletme çalışmalarını denetledi. Çamlıca Yaylası ve Koçdavut yolunda incelemelerde bulunan Başkan Yücel, ilgililerden bilgi aldı.

ÇAMLICA YAYLASI’NDA 5 KM, KOÇADAVUT YAYLASINDA 20 KM YOL ASFALT İÇİN HAZIR

Çamlıca yaylası’nda 5 kilometrelik yol ve 20 kilometrelik Koçdavut yolunda asfalt öncesi çalışmaların sonuna gelindiğini belirten Başkan Yücel, önümüzdeki günlere hızlı bir şekilde asfaltlamaya geçileceğini açıkladı. Başkan Yücel, “ Şu an Koçdavut ve  Çamlıca Yaylası yolunda çok ciddi bir iyileştirme çalışmamız var. Her iki yolda hem Alanya hem de Gazipaşa halkı için yayalara ve Konya’ya ulaşımı sağlayan en eski yayla yolumuz. Vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı bu yolun standartlarını yükselterek en kısa zamanda hizmete sunacağız”. Dedi.

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