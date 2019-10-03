KOBİ’ler ALTSO'da bilgilendirildi

ALTSO Meclis Salonu’nda düzenlenen toplantıya ALTSO Meclis Başkanı Metin Atalay, ALTSO Başkan Yardımcısı Ali Kamburoğlu, Halk Bankası Genel Müdürlüğü Ticari Alacaklar Uzmanı Fehmi Gökhan Gürsoy ve çok sayıda kişi katıldı. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren ALTSO Başkan Yardımcısı Ali Kamburoğlu, ticarette doğru karar almanın önemine dikkat çekti. Kamburoğlu, “Ülkemizde ve dünyada yaşanan çeşitli krizlerin etkisiyle KOBİ’lerimizin son dönemlerde sıkıntılı günler geçirdiğini görüyoruz. Bu nedenle işlerimizi sürdürebilmek için doğru kararların alınması her zamankinden daha fazla önem taşıyor. Rekabetin acımasızca arttığı bu dönemde KOBİ’lerin çabaları bazen tek başına ayakta kalmak için yeterli olamayabiliyor. Burada devletimizin alacağı tedbirlerin, KOBİ’lerin doğru adımları atması, yaşanan krizlerden çok fazla etkilenmeden sıyrılabilmesi için yol gösterici nitelikte olması gerektiğine inanıyoruz. Çünkü malı üretmek, pazarlamak ve hatta satmak kadar alacakların geri dönmesi de KOBİ’lerin varlığını sürdürebilmeleri açısından hayati değer taşıyor” dedi. Kamburoğlu, “Düşünün çok başarılı bir üretim, pazarlama ve satış departmanınız var. Ancak piyasadan alacaklarınızı tahsil etmekte zorlanıyorsunuz. Bunun sonucu olarak da zaman içinde yok olup gitme tehlikesi ile karşı karşıyasınız. İşte bu anda ticari alacaklarınızın devlet desteği ile sigortalı olması sizin bu başarınızın sürdürülebilir olmasının da teminatı olarak karşımıza çıkıyor. İşte bu düşüncelerden hareketle ticari alacakların sigorta teminatı altına alınması hususunun tüm KOBİ’lerce iyi anlaşılabilmesi için bu toplantıyı organize ettik” diye konuştu. ALTSO Başkan Yardımcısı Ali Kamburoğlu’nun konuşmasının ardından Halk Bankası Genel Müdürlüğü Ticari Alacaklar Uzmanı Fehmi Gökhan Gürsoy, KOBİ’lere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası hakkında hazırladığı sunumu katılımcılarla paylaştı. KOBİ’lerin finansal anlamda yaşadığı risklerin ortadan kaldırılması için geliştirilen; Devlet Destekli Alacak Sigortası hakkında katılımcılara önemli bilgiler aktaran Gürsoy, hangi satışların Ticari Alacak Sigortası teminatı altında olduğunu da açıkladı. Gürsoy; “Açık hesap, çek ve senet ile yapılan satışlar, vadeli faturalı satışlar ticari alacak sigortasının teminatı altındadır” dedi. Gürsoy ayrıca, Kredi Sigortası Genel Şartları, Risk Yönetimi, Tahsilat, Tazminat, Risk Analizi, Azami Kredi Limitleri, Teminat Oranları konularında da katılımcılara detaylı bilgiler aktararak, katılımcılardan gelen soruları da yanıtladı.