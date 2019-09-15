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Kleopatra Plajı'nı kötü koku sardı

Alanya’nın mavi bayrağa sahip dünyaca ünlü plajı Kleopatra Plajı’ndan kötü kokular geliyor

Alanya 15.09.2019, 14:01 15.09.2019, 14:05
Kleopatra Plajı'nı kötü koku sardı
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SU kanalında biriken pislikler dün itibariyle yağan etkili sağanak yağışın ardından dışarı çıkarak hem görüntü kirliliğine hem de plajın imajını zedeleyerek Alanya’nın vitrini sayılan bölgede kötü kokuların yayılmasına sebep oluyor. Geçtiğimiz yıl itibariyle aynı noktada var olan sorunu Dim TV ekibinin gündeme getirmesine rağmen yetkililer sorunu halen çözebilmiş değil.

#Alanya #Kleopatra Plajı #KÖTÜ KOKULAR
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