Kleopatra Plajı'na tekneyle gelen pislik

ALANYA'NIN dünyaca ünlü Kleopatra Plajı'nın, turistik tur teknelerince kirletildiği yönünde vatandaşların şikayetleri sürüyor. Özellikle sabah saatlerinde denizin temiz olduğunu ancak turistik teknelerin tura çıkmasıyla birlikle kirliliğin meydana geldiğini belirten tatilciler ve vatandaşlar, her gün binlerce turistin denize girdiği, Alanya'nın simgelerinden Kleopatra Plajı'nın temizliği konusunda daha dikkatli davranılması gerektiğini belirterek denetimlerin daha da sıklaştırılması gerektiği yönünde çağrıda bulundular.