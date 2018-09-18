Kleopatra karıştı

- Ceren ŞAHİN

BİRİNCİ Derece Arkeolojik Sit içerisinde 'Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanları' kapsamında değerlendirilen Alanya Kalesi'nin Ehmedek bölgesinde yer alan ve yaklaşık 4 ay önce biten restorasyonunun ardından 'Gardenia' adıyla hizmete giren restoran Kleopatra bölgesini karıştırdı.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞILIYOR

AK Partili eski Alanya Belediye Meclis Üyesi olan, Kleopatra bölgesinde otelleri bulunan turizmci Serhat Kayış, Sipahioğlu'na ait restoranın fotoğraflarını sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabında "Bu silüeti bilen var mı? 1 Ocak 2018'de Alanya Kalesi'nde olmayan silüet, Alanya Kalesi'ne hakim oldu" notuyla paylaştı.

Bu paylaşıma gelen çok sayıda yorum üzerine Kayış "Neden 1 kat çıktı sonrasında? Bunu yapan eski belediye başkanı mı? Acaba imar affı bahanesi ile aradan kaynatma mı yapmak istiyorlar?" diye sordu.

İnşaat Yüksek Mühendisi Mustafa Alpay Tunay ise, Facebook'taki tartışmaya 'Yemedim... Yedirmedim...' yazarak girdi ve "Çok yazdık Serhat Kayış... Çok da mücadele ettik bu zihniyetle... Kime ve kimlere ait olduğu, arkasında kim olduğu malum... Anlaşılmıyor mu?" dedi. Alanya Mimarlar Odası eski Başkanı Burhan Taneri ise Kayış'ın paylaşımına "Özet yapayım... Gelen ağam, giden paşam düzeni Alanya'da sürdüğü müddetçe bu resimdeki anlayış devam edecektir! Merak edenler, Ehmedek bölgesinde bu şehrin yönetiminde 15 sene son derece etkin olan şahsın gayrimenkuluna bakın lütfen! Konu Alanya Platformu'na aktarılmıştır. Ocak sonrası yapıldığı silüette belli!" yorumunu yaptı.

‘BU DURUMU MÜŞTERİLERİMİZ FARK ETTİ’

Yeni Alanya'nın konuya ilişkin sorularını yanıtlayan Serhat Kayış "Uzun yıllardır Alanya’ya gelen ve bizi tercih eden müşterilerimiz fark ettiler. Bizler her zaman o kadar dikkatli bakmıyoruz sanıyorum. Müşterilerimizden almış olduğumuz tepkilerin ardından bizler de dikkat ettik ki, kale silüetinde farklılıklar var. Bu da Alanya’yı bütünüyle seven bir insan olarak beni üzdü. Bu sebeple böyle bir paylaşım yaptım" dedi.

WHATSAPP'TA SİPAHİOĞLU'NA HAKARET

Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımın ardından fitili ateşlenen 'Kaçak' tartışmasının, Kleopatra bölgesinde tesisleri bulunan otelcilerin yer aldığı Whatsapp grubuna da sıçradığı, bazı turizmcilerin bu tartışmalar sırasında Alanya eski Belediye Başkanı Hasan Sipahioğlu’na Whatsapp grubundan hakaret ettikleri öğrenildi.

'HUKUKİ İŞLEM BAŞLATACAĞIM'

Sipahioğlu ise, Yeni Alanya'nın konuya ilişkin soruları üzerine "Bu binada kaçak olarak sayılabilecek 1 santimetre dahi alan yok. Koruma Kurulu'nun gerekli izinleri ve denetimleri doğrultusunda gerçekleşen restorasyon işleminin sonunda ne kültürel kalıntılara, ne de endemik bitkilere herhangi bir zarar verilmesi söz konusu dahi değildir. Atılan iftiraların üzerine Kleopatra Whatsapp grubundan farklı hakaretler de eklenmiştir. Hukuki işlem başlatacağım" dedi.

Sipahioğlu, Yeni Alanya'nın sorularının ardından sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından, Alanya Kalesi'ndeki evin restorasyon öncesi ve sonrasına ilişkin iki fotoğrafını paylaştı. Sipahioğlu, fotoğraflara yorum yapmadı.





Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2018, 22:20