Kleopatra'da tehlike sürüyor

ALANYA’NIN ve sokağın nabzını tutmaya devam eden Dim TV (dimtv.tv), geçtiğimiz turizm sezonundan bu yana dikkat çektiği aksaklıkları 2019 turizm sezonu öncesinde tekrar gündemine alıyor. Bu kapsamda Alanya’yı karış karış gezen Dim TV (dimtv.tv) bu kez Alanya’nın dünyaca ünlü plajı Kleopatra’daydı ve geçtiğimiz yaz 2 turistin üzerinde otururken yıkılmasıyla düşerek yaralandığı su kanalını ekranlara taşıdı. Türkiye'nin dünyaya açılan penceresi Alanya'nın dünyanın gıpta ile baktığı plajlarında var olan içler acısı görüntüler kentin imajını zedelemeye ve güvenlik zafiyeti yaratmaya devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

2018 yılının Haziran ayında iki turistin üzerinde oturduğu sırada kanal bakımsızlıktan çökmüş ve turistler yaralanmıştı. Ucuz atlatılan olayın ardından şerit çekilmek suretiyle önlemler alınmış olsa da güvenlik önlemlerinin yetersizliğine ve kanalın bakımsızlığına yine Dim TV (dimtv.tv) ekranlarından dikkat çekilmişti.



ÇÖZÜLECEK Mİ?

Migros’un hemen karşısında bulunan ve yoğun olarak kullanılan plajda üzerinde paslı demirlerin bulunduğu kanal yarattığı görüntü kirliliğinin yanı sıra tehlike saçmaya da devam ediyor. Öte yandan iyi geçeceği bugünden konuşulan ve milyonlarca turist ağırlanması hedeflenen 2019 turizm sezonunda Alanya’nın en güzel plajında yaşanan güvenlik zafiyeti ve rezalet ne zaman son bulacak merak konusu…