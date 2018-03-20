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20 Mart Günlük Burç Yorumu

Kleopatra'da balık tutacaklar

Alanya Sportif Olta Balıkçıları ve Spor Kulübü Derneği tarafından Kleopatra Plajı'nda 24-25 Mart 2018 tarihleri arasında 'Surf Casting Balık Yakalama Yarışması' düzenlenecek

Kleopatra'da balık tutacaklar

Alanya Sportif Olta Balıkçıları ve Spor Kulübü Derneği tarafından Kleopatra Plajı'nda 24-25 Mart 2018 tarihleri arasında 'Surf Casting Balık Yakalama Yarışması' düzenlenecek

20 Mart 2018 Salı 22:38
Kleopatra'da balık tutacaklar
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Asiye ELİAÇIK

ANTALYA İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nden bir temsilcinin gözlemci olarak yer alacağı yarışlarla ilgili Alanya Sportif Olta Balıkçıları ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Hasan Kalaycı, "Dernek bünyesinde ilk kez düzenlediğimiz bir ulusal bir etkinlik olacak. Surf Casting gruplarının katılımıyla gerçekleştirilecek. Kleopatra plajından, Surf Casting dediğimiz kurşun ağırlıklı, avcı arkası sistemle balık avı yarışları olacak. 60 sektörden her grupta ikişer kişinin olduğu 120 kişilik bir yarışmacı katılımı olacak. Ayrıca cumartesiyi pazar gününe bağlayan gece düzenleyeceğimiz etap yarışmalarımız olacak. Bunlara da Alanya'nın tarihi ve doğal güzelliklerinin adını vereceğiz. Biz dernek olarak organizasyonu geleneksel hale getirmeye çalışıyoruz. Amacımız da, Alanya'nın sosyal ve kültürel tanıtımına katkı sağlamak, ekolojik denge, sağlıklı sahiller, temiz denizler ve gelecek nesillere daha güzel sahiller bırakabilmek" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Alanya Sportif Olta BalıkçılarıKleopatra
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