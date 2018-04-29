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Klassika-M’e büyükelçi ve konsolos çıkarması

Özel Klassika-M Rus Okulları, Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Yerhov, eşi, yardımcısı ve Rusya’nın Antalya Başkonsolosu Oleg Rogoza’yı ağırladı

Klassika-M’e büyükelçi ve konsolos çıkarması

Özel Klassika-M Rus Okulları, Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Yerhov, eşi, yardımcısı ve Rusya’nın Antalya Başkonsolosu Oleg Rogoza’yı ağırladı

29 Nisan 2018 Pazar 21:42
Klassika-M’e büyükelçi ve konsolos çıkarması
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KADIOĞLU Şirketler Grubu bünyesinde bulunan Özel Klassika-M Rus Okulları 2014-2015 eğitim öğretim sezonundan bu yana ilçede yerleşik yaşayan Ruslara ve Rusça konuşan ülke vatandaşlarına hizmet veriyor. 
ALANYA’DA DİKTE YAZI ETKİNLİĞİ 
Rusya’da periyodik olarak her yıl düzenlenen Rusça dikte yazı etkinliği bu yıl Victoria Ryumina önderliğinde Klassika-M çatısı altında da gerçekleştirildi. Katılımcıların dil bilgisi, noktalama, imla ve Rusça bilgisini ölçen yarışmaya bu yıl toplamda 30 bin kişi katılım sağladı. Özel Klassika-M Alanya Okulu da kendi bünyesinde 70 kişinin katılımı ile yarışmaya dâhil oldu. Rusça dikte yarışmasında Renata Pluisnina en yüksek puanı alarak Alanya birinci oldu. 
RUS BÜYÜKELÇİSİNDEN KLASSİKA-M’E ZİYARET   
Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Yerhov, eşi, yardımcısı ve Rusya’nın Antalya Başkonsolosu Oleg Rogoza Alanya’ya gelerek Özel Klassika-M Rus Okulları’na ziyarette bulundular. Kadıoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Cuma Kadıoğlu, AK Parti İstanbul Maltepe İlçe Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Eyüp Cenap Kadıoğlu, okul idarecileri Mehmet Sinan Kılavuz ve Victoria Ryumina’nın karşıladığı heyet, öğrenciler ve öğrenci velileri ile sohbet etti. Yöresel matruşka dansı eşliğinde gerçekleştirilen etkinliklerde heyet ve öğrenciler keyifli zaman geçirdi. 
KLASSİKA-M’E VE YARIŞMANIN 
BİRİNCİSİNE BÜYÜKELÇİDEN BELGE   
Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Yerhov, Totalnıy Diktant dikte yarışmasında en yüksek puanı alarak birinci olan Renata Pluisnina’ya belgesini bizzat takdim etti. Ayrıca bu yıl yarışmanın Özel Klassika-M Rus Okulları bünyesinde de gerçekleştirilmesine öncü olan Victoria Ryumina ve okul yönetimine başarılarından dolayı Andrey Yerhov tarafında belge verildi. 
 

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Son Güncelleme: 29.04.2018 20:18
Anahtar Kelimeler:
Andrey YerhovÖzel Klassika-M Rus OkullarıO
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