Klas Bistro Restoran'dan kandil ikramı
Klas Bistro Restoran, Mevlid Kandili dolayısıyla mehter takımı eşliğinde restoranın önünde pişirdiği lokmaları çevredeki vatandaşlara ikram etti.
Alanya 09.11.2019, 13:04
ALANYA'NIN Mahmutlar Mahallesi'nde bulunan Klas Bistro Restoran Mevlid kandili dolayısıyla mehteran eşliğinde lokma ikramı yaptı. Çevredeki vatandaşların ve turistlerin büyük ilgi gösterdiği etkinlikte pişirilen lokmalar vatandaşlara ikram edildi. Sıcak bir atmosferde geçen organizasyon yerli ve yabancı misafirlerden tam not aldı.
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|10
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|10
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|10
|17
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|10
|16
|7. Bursaspor
|10
|16
|8. Altay
|10
|15
|9. Keçiörengücü
|10
|15
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|10
|14
|11. Adana Demirspor
|11
|12
|12. İstanbulspor
|10
|12
|13. Osmanlıspor
|10
|10
|14. Boluspor
|10
|9
|15. Giresunspor
|10
|9
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|10
|8
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|10
|6
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|11
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|11
|31
|2. Man City
|11
|25
|3. Leicester City
|11
|23
|4. Chelsea
|11
|23
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|11
|17
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|11
|16
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|11
|16
|8. Brighton
|11
|15
|9. Crystal Palace
|11
|15
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|11
|13
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|11
|13
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|11
|13
|13. West Ham
|11
|13
|14. Burnley
|11
|12
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|11
|12
|16. Aston Villa
|11
|11
|17. Everton
|11
|11
|18. Watford
|12
|8
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|11
|8
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|12
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|13
|23
|2. Barcelona
|11
|22
|3. Real Madrid
|11
|22
|4. Atletico Madrid
|12
|21
|5. Sevilla
|12
|21
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|12
|20
|7. Getafe
|12
|19
|8. Villarreal
|12
|18
|9. Osasuna
|12
|18
|10. Athletic Bilbao
|12
|17
|11. Levante
|12
|17
|12. Real Valladolid
|12
|17
|13. Valencia
|12
|17
|14. Eibar
|12
|15
|15. Real Betis
|12
|13
|16. Deportivo Alaves
|12
|12
|17. Mallorca
|12
|11
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|12
|9
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|12
|8
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|6