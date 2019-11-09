Klas Bistro Restoran'dan kandil ikramı

ALANYA'NIN Mahmutlar Mahallesi'nde bulunan Klas Bistro Restoran Mevlid kandili dolayısıyla mehteran eşliğinde lokma ikramı yaptı. Çevredeki vatandaşların ve turistlerin büyük ilgi gösterdiği etkinlikte pişirilen lokmalar vatandaşlara ikram edildi. Sıcak bir atmosferde geçen organizasyon yerli ve yabancı misafirlerden tam not aldı.



