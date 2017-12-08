Kızılkule'ye 'Tabiat' geliyor

SERGİ hakkında bilgi veren Alanya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nimet Hacıkura, sergide doğal boyalar ile desenlendirilen ekolojik baskılı toplam 21 ipek, pamuk ve keten kumaş yer aldığını belirterek “Kumaşlardaki ekolojik baskı uygulamaları okaliptüs, çınar, çam, sığla ağacı gibi bitkilerin yaprakları ile doğal boya uygulamaları ise kökboya, adaçayı, muhabbet çiçeği ile yapılmış. Ücretsiz olarak gezilebilecek sergiye tüm sanatseverleri davet ediyoruz” dedi.
Tarihi Kızılkule’de gerçekleştirilecek sergi, 11-18 Aralık 2017 tarihleri arasında açık olacak.
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