Kızılay ALKÜ'de kan aldı

"BİR ünite kan, üç hastayı hayata tutunduruyor" diyen Kızılay yetkilileri, kendilerine destek verenlere teşekkür etti. Alanya Gençlik Merkezi öğrencilerinin de destek verdiği etkinlikle, gün boyu kan bağışları toplandı. Yetkililer, tüm halkı "Siz de kan verin, gönülleri fethedin" diyerek kan bağışına teşvik ettiler.
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