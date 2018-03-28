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Kitap kurtları ödüllendirildi

Alanya Belediyesi Kütüphanelerinde “Bu Şehirde Okur Var” sloganı ile 54. Kütüphane Haftası Etkinlikleri kapsamında Emine Hacıkura Kütüphanesi’nde sertifika töreni düzenlendi

Kitap kurtları ödüllendirildi

Alanya Belediyesi Kütüphanelerinde “Bu Şehirde Okur Var” sloganı ile 54. Kütüphane Haftası Etkinlikleri kapsamında Emine Hacıkura Kütüphanesi’nde sertifika töreni düzenlendi

28 Mart 2018 Çarşamba 00:08
Kitap kurtları ödüllendirildi
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TÖRENDE son bir yıldır kütüphaneyi ziyaret eden, en çok kitap okuyan çocuklara ve vatandaşlara başarı sertifikası ile motivasyon hediyeleri Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel tarafından verildi. Düzenlenen etkinliklerde Demirtaş ve Alanya Emine Hacıkura kütüphanelerinde özellikle çocuklara yönelik programlar yapıldı. Alanya Belediye Tiyatrosu oyuncuları tarafından kütüphaneleri ziyaret eden öğrencilere çeşitli eğlence programları sunuldu. Emine Hacıkura Kütüphanesi’nde gerçekleştirilen etkinliğe katılan Alanya Belediye Başkanı Adem Murta Yücel, bu tür etkinliklere öğrencilere kitap okumanın önemini anlatmayı hedeflediklerini belirterek, “Bu yıl kütüphaneler haftası etkinlikleri kapsamında  ‘Bu Şehirde Okur Var’ sloganı ile Alanya Belediyesi kütüphanelerinde bir hafta sürecek etkinlikler düzenliyoruz. Çocuklarımızda kitap okuma farkındalığının artmasını ve kütüphane kullanımının daha geniş kitlelerce benimsenmesini amaçlayan etkinlikler kapsamında son 1 yıldır Kütüphaneyi ziyaret ederek en çok kitap okuyan öğrenci ve vatandaşlarımıza başarı sertifikası ve motivasyon hediyeleri de takdim ettik. Başarılarının devamını dileyerek etkinlikte emek harcayan herkese teşekkür ediyorum” dedi.
ALANYA BELEDİYESİ ÖRNEK OLUYOR
Etkinlikler kapsamında dün Demirtaş Hikmet Mustafa Akın Kütüphanesi’nde çocuk kitap yazarı Aydoğan Yavaşlı ile söyleşi ve imza etkinliği gerçekleştirildi. Demirtaş Mahallesi'nde bulunan ilkokullardan etkinliğe birçok öğrenci katıldı. Katılımcı öğrenciler ile birlikte sohbet havasında gerçekleşen söyleşide çocuklar yazara, yazarlıkla ve kitap okumak ile alakalı merak ettikleri soruları yönelttiler. Kitap okumanın, kütüphaneleri kullanmanın faydaları üzerinde duran Yazar Yavaşlı hayatta başarılı olmanın en önemli yollarından birinin kitap okumaktan geçtiği öğütledi. Alanya Belediyesi’nin öğrencilere yönelik bu kültür çalışmalarının diğer kurumlara da örnek olması gerektiğini dile getiren Yavaşlı, imza etkinliği sırasında da öğrenciler ile sohbet ederek okumanın önemine vurgu yaptı.
 

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