Kırsaldaki Türktaş’ta 'Çocuk Parkı' sevinci

Haber: Alper KUTAY

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü, Alanya’daki Alanya genelinde kaldırım, refüj, yeşil alanlar ve kaldırımlarda yaptığı bakım onarım ve peyzaj çalışmalarının yanında kırsal mahallelerde de çalışmalarını sürdürüyor. Daha önce kırsaldaki bazı mahallelere çocuk oyun grupları koyan ekipler, yeni talepleri değerlendirerek çocuk parkı oyun gruplarını kurmaya devam ediyor. Alanya’nın kuzeyinde yer alan ve şehre yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Türktaş Mahallesi’ne de çocuk oyun grupları konuldu. Mahalle okulunun yanındaki bir alan düzenlenerek oyun grupları, piknik masaları ve banklar monte edilerek çocukların ve yöre sakinlerinin hizmetine sunuldu. Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney, “Alanya’nın kırsal mahallelerinde özellikle çocukların oynayacağı park ve sosyal alan eksikleri konusunda sürekli talep geliyor. Bunları değerlendirerek belirlenen alanlara bu sosyal hizmetleri getiriyoruz. Türktaş Mahallesi'ndeki vatandaşların talebini değerlendirdik ve mahallelinin istediği yere çocuk parkı yaptık" dedi