Kırsalda yön bilmecesi bitti

Haber: Alper KUTAY

ALANYA genelinde trafik levhası çalışmasını büyük ölçüde tamamlayan Alanya Hizmet Birimi'ne bağlı levha ekibi, daha önce yön levhalarını yaptığı kırsal mahallelerde bu kez mesafe belirten levha çalışması yapıyor. Alanya’nın batısında bulunan Gözübüyük, Orhan, Karamanlar ve Saburlar Mahallesi'nin yön levhalarının ardından şimdi de mesafe levhaları grup yolları üzerine takıldı. Böylece bu mahallelere giden vatandaşlar hem mahallelerini daha rahat bulacak, hem de ne kadar mesafe gideceğini bilecek. Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney, “Kırsal alanlarda vatandaşların daha rahat etmesi ve kolay ulaşım yapabilmesi için trafik levhaları büyük önem arz ediyor. Sadece o yörede yaşayan insanlar değil, bu kırsal mahallelere giden yerli ve yabancı turistler için de bu çalışma büyük kolaylık sağlayacak" dedi.