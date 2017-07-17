Kırkpınar Başpehlivanı İsmail Balaban Alanya Gökbel'e geliyor

ALANYA Gökbel Yaylası Yağlı Güreşleri Ağası ve Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Yönetim Kurulu Üyesi Kasımoğlu Kerim Yılmaz, Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde Alanya’yı temsil etti. 500 pehlivanın güreştiği Edirne’de güreşlerin coşku içinde geçtiğini söyleyen Yılmaz, “Türkiye Cumhuriyeti’nin efsane Kırkpınar ağası Seyfettin Selimi’yi 30 Temmuz’da Alanya Gökbel Yaylası’nda yapılacak olan güreşlere davet ettik. Final müsabakasında daha önce Gökbel’de de şampiyon olan Orhan Okulu’yu yenen Başpehlivan İsmail Balaban’ı Gökbel Güreşleri’nde de izleyeceğiz” dedi.