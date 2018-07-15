Kırkpınar Ağası Alanya’ya geliyor

DÜNYANIN en önemli güreş organizasyonlarından biri olarak gösterilen Kırkpınar’ın Güreş Ağası Seyfettin Selim, 22 Temmuz Pazar günü yapılacak Gökbel Yaylası Yağlı Güreşleri’ni izlemek için güreş ağası Kerim Yılmaz’ın davetlisi olarak Alanya’ya gelecek. İsmail Balaban, Ali Gürbüz, Orhan Okulu ve Osman Aynur gibi 40 başpehlivanın güreşeceği meydanda toplam 700 güreşçi boy gösterecek.

Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2018, 17:11