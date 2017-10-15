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'Kır Çiçekleri' start verdi

Kır Çiçekleri Kız Öğrenci Yurdu, yeni dönem etkinliklerine haftasonunda verdikleri kahvaltı ile başladı

'Kır Çiçekleri' start verdi

Kır Çiçekleri Kız Öğrenci Yurdu, yeni dönem etkinliklerine haftasonunda verdikleri kahvaltı ile başladı

15 Ekim 2017 Pazar 22:08
'Kır Çiçekleri' start verdi
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KIZ çocuklarının okuması ve okutulması için burs ve yurt hizmeti veren Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Kır Çiçekleri Kız Öğrenci Yurdu, haftasonunda yeni dönem etkinliklerinin startını verdi. Yurt bahçesinde kahvaltı etkinliği düzenleyen ÇYDD Alanya Şube Başkanı Nilgün Özcan, "ÇYDD olarak yeni dönem çalışmalarımıza başladık. İlk kahvaltımızı da bize destek olan gönüllülerimize veriyoruz. Burada kendimizi tanıtıp yapacaklarımızdan bahsediyoruz. Bundan sonra yapacağımız etkinliğimiz 31 Ekim'de üç gün sürecek kermes olacak. Bu sene burs başvurumuz çok fazla, o yüzden daha çok çalışmamız lazım. Destek olan herkese teşekkür ediyoruz. Her zaman onları yanımızda görmek istiyoruz" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
KIR Çiçekleri Kız öğrenci Yurdu
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