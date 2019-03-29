‘Kimin sessizi daha çok?’

ÖZEL HABER- CEREN ŞAHİN

ALANYA’NIN ve sokağın nabzını tutmaya devam eden Dim TV (dimtv.tv) gelenekselleşen pazar röportajlarına bir yenisini daha ekledi. Haftanın Cuma günleri Alanya’nın kalbinin attığı Cuma Pazarı’na giden Dim TV (dimtv.tv) esnaf ve vatandaşın değerlendirmelerini ekranlara taşırken, pazarda sürpriz bir isimle de karşılaştı. Alanya’nın tanınan simalarından ve Yeni Alanya yazarlarından Diş Hekimi Feyzi Açıkalın Dim TV (dimtv.tv)’nin sorularını yanıtladı ve süreci değerlendirdi.

‘FARKINDA VARILSA ÇOK ŞEY DEĞİŞECEK’

Vatandaşın alım gücünün düşük olduğuna değinen Açıkalın “Alım gücü çok düşük. Vatandaş alım gücünün farkına varabilse birçok şey değişecek. Kırsaldan gelen pazarcı kentte hazır bir alıcı bulduğu için çok da şikayetçi değil küçük kazançlarından. Daha doğrusu kazancının müthiş fiyat artışlarını karşılamadığı ve yetmediğinin farkında değil. Dolayısıyla bunun farkında vardığında çok önemli şeylerin olabileceği kanaatindeyim” şeklinde konuştu.

‘ADİL BİR SEÇİM ORTAMI YOK’

Açıkalın yerel seçimlere saatler kala Alanya’daki süreci de yine Dim TV (dimtv.tv) mikrofonlarına değerlendirdi. Sandığa gitme çağrısında bulunan Açıkalın “Ben solcuyum. Alanya’daki mücadelenin de sağcılar arasında geçmekte olduğunu daha evvel ifade ederek oy kullanmayacağımı belirtmiştim. Ama tabii ki yanıldığımı sonradan anladım. Belediye başkanlığı seçimlerini ülkenin bekasını koruma oylamasına döndürecekleri, doğrusu aklımda yoktu. Bu yüzden, düşüncemi değiştirdim. Artık oyumu kullanacağım. Alanya ve ülkedeki tüm demokrat dostlara da önerim bu doğrultudadır. Hala ne yapacağını bilemeyerek, sırf protesto için bağımsız ya da daha marjinal adaylara oy vermeyi düşünmenin bir yarar sunacağını zannetmiyorum. Evet, siyasi iktidar ortaklığının söylediği gibi ülkede bir beka sorunu var. Ama bu onların yaydığı anlamda değil. Onun için, kazanacak adayın kimliğine, bizi ne ölçekte temsil ettiğine bakmaksızın artık bir aritmetik hesabına dönüştürülen demokrasi anlayışında galip çıkabilmek için oy kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Alanya’da genel olarak seçim sürecini değerlendirecek olursam da, adil bir yarış ortamı göremiyoruz. Devlet destekli bir partinin ya da siyasi oluşumun varlığı söz konusu. Adil bir seçim ortamı yaşadığımızı zannetmiyorum. Sessiz birileri var deniliyor. Bu sessizlerin çoğunluk olup olmadığını da 1 Nisan’da göreceğiz” ifadelerini kullandı.