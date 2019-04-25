Keykubat Koleji'nde Kariyer Günleri: 'Liselilere eczacılığı anlattı'

Alanya'nın genç eğitim kurumlarından olan Alaaddin Keykubat Koleji'nde düzenlenen Kariyer Günleri'nin bugünkü konuğu Eczacı Şükran Atalay Bayındır oldu.

Keykubat Koleji'nde Kariyer Günleri: 'Liselilere eczacılığı anlattı'
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ÖĞRENCİLERİN yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte konuşan Eczacı Bayındır, "Eczacılık mesleğinin maddi getirisinin yanında birilerine şifa olma hissinin yarattığı manevi doyum da insana kendini iyi hissettiriyor” dedi.Şükran Atalay Bayındır, eczacılık mezunlarının eczane açma dışında da iş imkanları olduğunu belirterek, "Eczane açmak dışında, ilaçların geliştirilmesi ve araştırılması alanlarında da çalışabilirsiniz" ifadelerini kullandı. Kariyer Günleri'nin bugünkü programı, öğrencilerin sorularına verilen cevaplarla sona erdi.

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