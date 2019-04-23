Keykubat Koleji'nde Kariyer Günleri

ALAADDİN Keykubat Koleji Yönetim Kurulu Üyesi Hüsniye Baysal gerçekleşecek kariyer günleri ile ilgili bilgi verdi. Baysal, "Kariyer günlerini düzenlememizdeki amacımız, öğrencilerimizin hayatlarında başarıyı elde edebilmeleri için yol gösterici misyonumuza uygun bir etkinlik olduğunu düşünmemizdi. Öğrencilerimizin kendilerini sorgulamalarını istiyoruz. Örnek vermek gerekirse ‘Neden okula geldikleri, neden ailelerin çocuklarını ısrarla okula göndermek istedikleri, bunca bilginin, ödevin veya notların ortak amacı nedir?’ gibi sorular sorarak erken yaşta bunların önemini anlamalarını istiyoruz. Tüm ailelerin ortak amacı çocuklarının ileride iyi bir üniversite öğrencisi, iyi bir meslek sahibi olmaları ve daha rahat bir hayat mücadelesi vermeleri için olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Hedefsizce yaşayarak hayatın sunduklarıyla yetinmemeyi tam tersine hedefleri uğruna çaba göstererek iyi bir yerlere gelmelerini hedefliyoruz. Bu neticede de düzenlemiş olduğumuz kariyer günleri onlara iyi bir yol gösterici etkinlik olacaktır. Düzenlemiş olduğumuz bu etkinlikte Alanya’da değişik iş kollarının temsilcilerini okulumuza davet ettik. Sağ olsunlar kırmayıp etkinliğimize katılıyorlar. Gençliklerinin baharında, hayatın daha çok başında olan okulumuzun güzide gençleriyle biz de başaracağız. Önce ülkemize sonra memleketimize çok değerli bilim adamları, doktorları, avukatları yetiştireceğiz. Gençlerimizin bu kariyer planlamamızda, hedef belirlemelerinde kafalarına takılan her soruyu misafirlerimize iletecek, onlar da en samimi şekilde cevaplayarak, kariyer yolculuklarının ilk adımını birlikte gerçekleştireceğiz" dedi. Etkinliklerin yarınki ilk gününde ilk konuşmacının ise Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel olacağı bildirildi.