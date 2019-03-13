Kermeste 'Yücel' coşkusu

NEZİHE Türktaş Ortaokulu'nda sabah saatlerinde başlayan kermese öğrenciler ve veliler katıldı. Cumhur İttifakı Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel de ekibiyle kermesteydi. Şevki ve Şefik Türktaş kardeşler tarafından karşılanan Yücel ve ekibine öğrenciler sevgi gösterisinde bulundu.

YÜCEL'DEN TEŞEKKÜR

Yücel "Çocuklarımızın ve velilerinin kermes için hazırladıkları çeşitli yiyecekleri tattım. Beni ve ekibimi güleryüzle ağırlayan başta öğrencilerimiz olmak üzere velilerimize, okul aile birliğine ve okul yönetimine teşekkür ederim" dedi.

BÖCEK TELGRAF GÖNDERDİ

Öte yandan Millet İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek, kermese telgraf göndererek Şevki Türktaş'a teşekkür etti.

Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2019, 15:27