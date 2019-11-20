Kentin gündemi: Kaçak yapılar ve ‘Kentsel Dönüşüm’
Kent Gündemi’nin yarın akşam canlı yayın konuğu İnşaat Mühendisi Pınar Vural olacak. Vural, gazeteci Ceren Şahin’in sorularını yanıtlayacak ve kent disiplini masaya yatırılacak
Alanya 20.11.2019, 16:03
DİM TV (dimtv.tv) ekranlarında izleyicisiyle buluşan gazeteci Ceren Şahin’in hazırlayıp sunduğu Kent Gündemi’nin yarın akşam canlı yayın konuğu İnşaat Mühendisi Pınar Vural olacak. Alanya’nın en önemli gündem maddelerinden biri olan kentsel dönüşüm masaya yatırılacak ve giderek betonlaşan Alanya’nın nasıl planlanması gerektiği, yapılan yanlışlar teknik açıdan değerlendirilecek. Yanı sıra sıklıkla gündeme gelen kaçak yapılar da markaja alınacak.
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