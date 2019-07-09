Kent Konseyi'nden 'Tuvalet' kararı 

TOPLANTIDA turizm sezonu ve vatandaşlardan gelen talepler değerlendirildi. Gelen şikayet ve talepler doğrultusunda cuma pazarında tuvalet ihtiyacının bulunduğu, iskelede bulunan tuvaletlere engelliler için de tuvalet ilave edilmesi gerektiği, Kale Süleymaniye Camii yanında bulunan tuvalet sayısının arttırılıp, görevli bulundurulması gibi talepler olduğu belirtildi. Şikayet ve taleplerin ilgili kurumlara iletilmesi kararlaştırıldı. Aynı zamanda yüksek sezon dolayısıyla şehirde yaşanan ulaşım sorunları ele alındı. Otobüslerin teleferik yanında bulunan yolu kapatması nedeniyle gelen şikayetler konuşuldu. Ulaşım sorunlarının hızlı çözülmesi amaçlanarak, Alanya Kent Konseyi çalışma gruplarına “Ulaşım Çalışma Grubu” eklenmesi kararlaştırıldı.