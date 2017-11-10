Kent Konseyi'nden '10 Kasım' programı

'BALKAN Savaşı ve Alaiye Şehitleri ile Ebediyete' adlı programa Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, İlçe Müftüsü Mustafa Topal, Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan ve çok az sayıda vatandaş katıldı
Alanya Belediyesi ve Alanya Kent Konseyi İşbirliği ile gerçekleştirilen program Alanya Kültür Merkezi'nde (AKM) yapıIdı. Program saat 20:00'da Atatürk ve Çatalca Savaşı ile ilgili sunum ve slayt gösterisi ile başladı. Sunumun ardından program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle sürdü. Programa Kur'an Okuma Dünya Birincisi ve Edirne, Selimiye Camisi İmam Hatibi Alpcan Çelik, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Mezarlıklar Daire Başkanlığı İmam Hatipleri Mevlüthan Abdullah Çolak ve H. İbrahim Kurşun'un Kuran-ı Kerim okuması ile devam edildi.
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