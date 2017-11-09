Kent Konseyi'nden '10 Kasım' daveti

ALANYA Belediyesi ve Alanya Kent Konseyi İşbirliği ile gerçekleştirilecek program, bugün Alanya Kültür Merkezi'nde (AKM) yapılacak. Saat 19.30'da başlayacak program öncesi 11.45'de Emine Özmüftüoğlu Camisi'nde şehitler için mevlid-i şerif okutulacak. Atatürk ve Çatalca Savaşı ile ilgili sunumların yapılmasıyla başlayacak AKM'deki program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle sürecek. Programa Kur'an Okuma Dünya Birincisi ve Edirne, Selimiye Camisi İmam Hatibi Alpcan Çelik, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Mezarlıklar Daire Başkanlığı İmam Hatipleri Mevlithan Abdullah Çolak ve H. İbrahim Kurşun katılacak.