Kent Konseyi Çalışma Grubu toplandı

Alanya Kent Konseyi Çevre Sağlığı, Doğayı Koruma, Tarım ve Hayvancılık Çalışma Grubu aylık olağan toplantısını Alanya Kent Konseyi Yerel Gündem 21 Evi’nde üyelerin katılımı ile gerçekleştirdi.

Kent Konseyi Çalışma Grubu toplandı
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DOĞA Koruma ve Milli Parklar Şefi Mevlüt Kodal’ın başkanlığını yaptığı toplantıya İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mehmet Rüzgar, Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan Alanya Ziraat Odası Başkanı Turgut Musluoğlu, Alanya Sulama Birliği Başkanı Gökhan Rıfat Atilla, Orman İşletme Müdürlüğü Tems. Orman Mühendisi Mehmet Uysal ALÇED Başkanı Şerefnur Kayhan katılım sağladı. Bir önceki toplantıda Alanya turizmine katkı sağlamak amacı ile pilot bölge seçilen bir bölgede lavanta ekilmesi kararı alınmıştı. Alanya’da lavanta yetiştirmek isteyen bir girişimci  toplantıya katılarak konu ile ilgili bilgi aldı. Lavanta yetiştiriciliği hakkında araştırma yapan girişimci, edindiği bilgileri üyeler ile paylaştı. Bu konuda kendisinden bir proje hazırlamasını ve ilçe tarıma giderek detayların görüşülmesi kararlaştırıldı. Toplantıda, son zamanlarda Alanya’nın imajını zedeleyen, aslı olmayan haberlerin dolaşması nedeni ile halkın bu konuda duyarlı olması vurgulandı.  Doğruluğu kesin olmayan, asılsız haberlerin kesinlikle araştırılmadan sosyal medyada v.s. yayınlanması şehrimize zarar vermektedir. Bu konu ile ilgili halkımızın, tüm kurum  kuruluş  ve basınımızın hassasiyet göstermesi şehrimizin ve halkımızın menfaati doğrultusunda olacaktır. Turizm kenti olan Alanya’mızın her zaman iyi haberler ile gündeme gelmesi en büyük temennimizdir.

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