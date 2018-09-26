Kent Konseyi Çalışma Grubu toplandı

DOĞA Koruma ve Milli Parklar Şefi Mevlüt Kodal’ın başkanlığını yaptığı toplantıya İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mehmet Rüzgar, Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan Alanya Ziraat Odası Başkanı Turgut Musluoğlu, Alanya Sulama Birliği Başkanı Gökhan Rıfat Atilla, Orman İşletme Müdürlüğü Tems. Orman Mühendisi Mehmet Uysal ALÇED Başkanı Şerefnur Kayhan katılım sağladı. Bir önceki toplantıda Alanya turizmine katkı sağlamak amacı ile pilot bölge seçilen bir bölgede lavanta ekilmesi kararı alınmıştı. Alanya’da lavanta yetiştirmek isteyen bir girişimci toplantıya katılarak konu ile ilgili bilgi aldı. Lavanta yetiştiriciliği hakkında araştırma yapan girişimci, edindiği bilgileri üyeler ile paylaştı. Bu konuda kendisinden bir proje hazırlamasını ve ilçe tarıma giderek detayların görüşülmesi kararlaştırıldı. Toplantıda, son zamanlarda Alanya’nın imajını zedeleyen, aslı olmayan haberlerin dolaşması nedeni ile halkın bu konuda duyarlı olması vurgulandı. Doğruluğu kesin olmayan, asılsız haberlerin kesinlikle araştırılmadan sosyal medyada v.s. yayınlanması şehrimize zarar vermektedir. Bu konu ile ilgili halkımızın, tüm kurum kuruluş ve basınımızın hassasiyet göstermesi şehrimizin ve halkımızın menfaati doğrultusunda olacaktır. Turizm kenti olan Alanya’mızın her zaman iyi haberler ile gündeme gelmesi en büyük temennimizdir.