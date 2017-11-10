Kaza kurbanı Yunus’la ilgili Anadolu Hastanesi'nden açıklama

KÖSEOĞLU, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu: “Yunus Akalın, 26 Ekim sabahı, saat 05.00’e doğru Gazipaşa Devlet Hastanesi’nden ambulans aracılığıyla kurumumuza yönlendirildi. Hasta, hayati tehlike içerisinde ve ciddi yoğun bakım desteği gerektiren bir durumdaydı. 16 gün boyunca temel yaşam destek ünitelerine bağlı olarak yoğun bakım ekibimiz tarafından takip edildi. Fakat bugün itibariyle maalesef hastamızı kaybettik. Bu tarz durumlarda ne olacağını kestirmek zordur. Bırakın ‘Şu kadar yaşar.’ demeyi, mesai bittikten sonrası için bile, tıbbi olarak kesin bir şey söyleyemeyiz. Araç dışı trafik kazası olması itibariyle, ‘çoklu vücut yaralanması’ dediğimiz ileri düzeydeki kanama ve yaralanmaları vardı. Hastanın 16 gün yaşam savaşı vermesi bile büyük bir olaydı.”