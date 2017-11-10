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Kaza kurbanı Yunus’la ilgili Anadolu Hastanesi'nden açıklama

16 gün önce yaşanan feci kazadan sonra bugün (10 Kasım) yaşamını yitiren Yunus Akalın’ın Anadolu Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Deniz Köseoğlu, “16 gün yaşam savaşı vermesi bile büyük bir olaydı.” dedi

Kaza kurbanı Yunus’la ilgili Anadolu Hastanesi'nden açıklama

16 gün önce yaşanan feci kazadan sonra bugün (10 Kasım) yaşamını yitiren Yunus Akalın’ın Anadolu Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Deniz Köseoğlu, “16 gün yaşam savaşı vermesi bile büyük bir olaydı.” dedi

10 Kasım 2017 Cuma 18:05
Kaza kurbanı Yunus’la ilgili Anadolu Hastanesi'nden açıklama
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KÖSEOĞLU, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu: “Yunus Akalın, 26 Ekim sabahı, saat 05.00’e doğru Gazipaşa Devlet Hastanesi’nden ambulans aracılığıyla kurumumuza yönlendirildi. Hasta, hayati tehlike içerisinde ve ciddi yoğun bakım desteği gerektiren bir durumdaydı. 16 gün boyunca temel yaşam destek ünitelerine bağlı olarak yoğun bakım ekibimiz tarafından takip edildi. Fakat bugün itibariyle maalesef hastamızı kaybettik. Bu tarz durumlarda ne olacağını kestirmek zordur. Bırakın ‘Şu kadar yaşar.’ demeyi, mesai bittikten sonrası için bile, tıbbi olarak kesin bir şey söyleyemeyiz. Araç dışı trafik kazası olması itibariyle, ‘çoklu vücut yaralanması’ dediğimiz ileri düzeydeki kanama ve yaralanmaları vardı. Hastanın 16 gün yaşam savaşı vermesi bile büyük bir olaydı.”

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Son Güncelleme: 10.11.2017 18:36
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