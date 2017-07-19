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Kaymakam Harputlu'dan şehit ailesine ziyaret

Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu ve Antalya Garnizon Komutanı 3'üncü Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Tahir Savran, Şehit Tankçı Uzman Çavuş Musa Vuruşkan’ın ailesini ziyaret ettiler

Kaymakam Harputlu'dan şehit ailesine ziyaret

Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu ve Antalya Garnizon Komutanı 3'üncü Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Tahir Savran, Şehit Tankçı Uzman Çavuş Musa Vuruşkan’ın ailesini ziyaret ettiler

19 Temmuz 2017 Çarşamba 13:20
Kaymakam Harputlu'dan şehit ailesine ziyaret
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ŞIRNAK'IN Küpeli Dağı Görmeç bölgesinde mayıs ayında terör örgütü mensupları tarafından tanksavar silahı ile yapılan saldırı sonucu şehit düşen 3 çocuk babası Tankçı Uzman Çavuş Musa Vuruşkan’ın Alanya'da yaşayan eşi Fatma Vuruşkan’ı evinde ziyaret eden  Kaymakam Harputlu ailenin acısını paylaşarak, ülkenin bekasına, barış ve kardeşliğine kast eden, ülkenin birlik ve beraberliğini bozmak isteyen hain odakların amaçlarına asla ulaşamayacaklarını söyledi.
'ŞEHİTLİK BİR ONURDUR'
"Şehitler bizim madalyamızdır" diyen Antalya Garnizon Komutanı 3'üncü Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Tahir Savran da, “Şehitlik bir onurdur. Şehidimizi Peygamber Efendimiz'e komşu oldu. Kahramanlarımızın ailelerine sahip çıkmak boynumuzun borcudur” dedi.
 ŞEHADET BERATI TAKDİM EDİLDİ
Duygusal anların yaşandığı ziyarette şehit Tankçı Uzman Çavuş Musa Vuruşkan’ın eşi Fatma Vuruşkan’a İlçe Kaymakamımız Mustafa Harputlu ve Antalya Garnizon Komutanı 3'üncü Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Tahir Savran tarafından şehadet belgesi takdim edildi.

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Son Güncelleme: 19.07.2017 14:28
Anahtar Kelimeler:
KaymakamMustafa HarputluTahir SavranMusa Vuruşkan
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