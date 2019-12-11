Kariyer Yolculuğu semineri gerçekleştirildi
Alanya Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitim seminerleri kapsamında İzgören Akademi eğitmenlerinden Gaye Önsel, “Kariyer Yolculuğu” konusuyla katılımcılarla buluştu.
KARİYER yolculuğu programında kariyer evreleri ve bu evrelerde nasıl davranılması gerektiğini anlatan Yetenek Yöneticisi ve Eğitmen Gaye Önsel “Kariyer bitmeyen bir yolculuk gibidir. İçinde durgunluk da var nadas da, iniş de var çıkışta. Önemli olan bu yolda anlam yaratmayı bilebilmektir” dedi.
Kariyer yolculuğunda sorulması gereken sorulara da değinen Önsel, soruları şöyle sıraladı: “ “Bu yolculukta neyi amaçlıyorum? Nelere ihtiyacım var? Nasıl hem kendime hem çevreme fayda yaratabilirim?”
Eğitmen Gaye Önsel, “Bu sorulardan sonra ise insan amaca yönelik alıştırma yapabilmeli ve her şeye rağmen kararlılıkla hedefe doğru yürüyebilmeli” diye konuştu.
Kültür Merkezinde düzenlenen ve yılın son semineri olan “Kariyer Yolculuğu”na belediye personellerinin yanı sıra vatandaşlar da katıldı.
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