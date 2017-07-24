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Karayolları'nın uygulaması halkı isyan ettirdi

Çok sayıda yaralanmalı ve ölümlü kazanın ardından yaya geçidini kapamayıp sadece çizgilerin üzerini kapayan Karayolları'nın bu tutumu Konaklı halkından tepki gördü

Karayolları'nın uygulaması halkı isyan ettirdi

Çok sayıda yaralanmalı ve ölümlü kazanın ardından yaya geçidini kapamayıp sadece çizgilerin üzerini kapayan Karayolları'nın bu tutumu Konaklı halkından tepki gördü

24 Temmuz 2017 Pazartesi 14:34
Karayolları'nın uygulaması halkı isyan ettirdi
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Haber: Alper KUTAY

ALANYA'NIN Konaklı Mahallesi sınırlarındaki D-400 Karayolu üzerinde Karayolları Bölge Müdürlüğü'nün garip uygulaması bölgedeki turizmcilerin, tatilcilerin ve yerli halkın tepkisini çekti. Tarihi Şarapsa Kervansaray'ın önündeki yaya geçidinde yılın ilk aylarından bu yana çok sayıda yaralanmalı ve ölümlü trafik kazası olması, son olarak geçtiğimiz Mayıs ayında bölgedeki bir diskodan çıkıp karşıya geçmek isteyen gencin önce bacağının kopup ardından hayatını kaybetmesi üzerine harekete geçen Karayolları, yaya geçidinin beyaz çizgilerinin üzerini plastik bir malzemeyle kapattı. Kazaların ardından bölge halkının tepkisi üzerine yolun yayaların geçişine uygun olmadığı kanısına varan Karayolları, yolun her iki tarafına tabela koyarak yayaları 500 metre ilerideki üst geçide yönlendirme yolunu seçti.
'HALKIN AKLIYLA ALAY EDİLİYOR'
Ancak üst geçidin uzak olması, ayrıca tüm tepkilere rağmen yıllardır yaya geçidi olarak kullanılan açık alanın herhangi bir çit veya bariyerle kapatılmaması nedeniyle yayalar bu geçidi kullanmaya devam ediyor. Hem yaya geçidindeki çizgilerin üzerini kapatan hem de yaya geçişini önlemek için çit veya bariyer önlemi almayan Karayolları'nın bu tutumu bölgedeki turizmcilerin ve halkın tepkisini çekmeye devam ediyor. Karayolları'na çağrıda bulunan bölge esnafı, "Ya bu geçidi bariyerle kapatsınlar, ya da yakın bir bölgeye yeni bir üst geçit yapsınlar. Aksi takdirde yaya geçidinin çizgilerini kapatmak çözüm değildir, bizlerin aklıyla alay etmektir. Karayolları'ndan bu konuda kesin çözüm istiyoruz. Aksi takdirde bu konuyu gerekirse İçişleri Bakanlığı'na ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'na kadar götüreceğiz" dediler.

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Anahtar Kelimeler:
AlanyaKonaklıYaya Grçidi
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cengiz 2017-07-24 15:00:47

buradaki yaya geçidi karayolları tarafından demir çitler ile kapatıldı aynı gece karşıda görünen esnaf müşteri gelmiyor diye demir çitleri kestiler

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