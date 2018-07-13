Karakocalı'da yol isyanı

Karakocalı mevkii, Çelikler çıkmazı civarında yaşayan vatandaşlar, 4 aydır düzeltimi için talepte bulundukları yola müdahele edilmeyince isyan ettiler

Karakocalı'da yol isyanı
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OBA Mahallesi Karakocalı Mevkii'nde bulunan Çelikler çıkmazında adeta bir yol çilesi yaşanıyor. Bölgeden geçen ağır araçların yolda oluşturduğu çukurlar ve toz nedeniyle bölge halkı isyan ederken, bölgenin yaklaşık 4 aydır bu halde olduğunu belirterek, "Mahallemizdeki yolların tamamı bu şekilde. 4 aydır yetkililerden çözüm istiyoruz ancak hiçbir adım atılmadı. Çukurlar yüzünden araçlarımız sanayiden çıkmaz oldu" diyerek yetkililere seslendiler.

Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2018, 15:25
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