Karaduman Alanya'daki otelcilere sert çıktı!

İŞTE Karaduman'ın açıklamalarından satır başları:

'EN FAZLA KATKI OTEL İŞLETMECİLERİNE'

Sezonun sıkıntılı geçtiğine vurgu yapan Karaduman, "Özellikle son günlerde derneğimize başvuran işçi kardeşlerimiz, yaptığımız karşılıklı görüşmelerde geçim sıkıntısı çektiklerini, maaşlarını alamadıklarını, işten çıkarıldıklarını beyan etmişlerdir." dedi.

Ucuz sebepler ve anlamsız bahanelerle işçilerin haklarının yendiğine vurgu yapan Karaduman, "Farklı arazilere otel yapmayı planlayanların, mevcut araçlarını yeni lüks modellerle değiştirmek isteyenlerin önceliği, çalıştırdıkları işçi kardeşlerimizin hakkını ödemek olmalıdır." dedi.

Karaduman, konuşmasını, "Bu açıklamaları yapmamıza neden olan işletmelerin gerekli adımları atmamaları halinde bir sonraki basın açıklamamızda Alanya Ülkücü İşçiler Dernek Başkanlığı olarak tek tek işletmelerin adını sizlerle paylaşacağız." diyerek ve muhtarların muhtarlar gününü kutlayarak noktaladı.